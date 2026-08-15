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Moeche

Calcinada una casa de Moeche en la que se declaró un incendio de madrugada

La vivienda está en el lugar de Eirido de Abaixo del municipio modestino

Redacción Ferrol
15/08/2026 13:00
La casa calcinada de madrugada, a la que tuvieron que volver los Bombeiros do Eume en la mañana de este sábado
La casa calcinada de madrugada, a la que tuvieron que volver los Bombeiros do Eume en la mañana de este sábado
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Una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Eirido de Abaixo, en el municipio de Moeche, ha quedado totalmente calcinada a causa de un incendio que se declaró en la madrugada de este sábado. Por fortuna, los moradores no se encontraban en su interior cuando comenzó el fuego, a las 2.30 horas.

Fueron los Bombeiros do Eume quienes se desplegaron para luchar contra las llamas, una tarea que les llevó unas cinco horas. En un principio, se alertó a una brigada forestal porque no se podía precisar si el foco estaba en el monte o en una vivienda, como finalmente se confirmó, explican desde la Central de Emerxencias del 112 Galicia.

La primera planta del inmueble es la que se ha llevado la peor parte, terminando completamente calcinada, mientras que el bajo se vio afectado por el agua empleada en las tareas de extinción. Asimismo, el tejado llegó a colapsar y las vigas quedaron muy tocadas por las llamas. 

Efectivos del GES de Ortigueira acudieron igualmente a prestar apoyo a los Bombeiros en las tareas de enfriamiento. Además, casi tres horas después de haber completado la extinción, en torno a las 9.45, el equipo del parque de O Eume tuvo que regresar al punto porque la madera volvía a echar humo y la estructura amenazaba con venirse abajo, dándole un nuevo refresco, como suele ser habitual en este tipo de intervenciones.

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