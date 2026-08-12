Xosé Lois Romero con Aliboria, Fillas de Cassandra e Zënzar, no centro do Irmandiño 2026
Seis concertos porán sintonía aos dous últimos días do festival de Moeche, que abrirá coa foliada popular
O Festival Irmandiño de Moeche celebrou onte a súa presentación oficial no castelo, nun acto que contou con representación municipal, provincial e da organización. Este encontro serviu tamén para lembrar as datas desta XLVII edición, que terá lugar do venres 21 ao domingo 23, así como as propostas musicais que figuran no cartel deseñado por Aníbal Balbona, o ilustrador detrás de Estudo Aldea.
Participaron na presentación Alexandre Campos Saavedra, o presidente da asociación cultural Irmandiños de Moeche; Cristina García Rey, en calidade de alcaldesa en funcións, e Natividade González, deputada de Cultura. Esta última destacou o evento por terse mantido durante máis de catro décadas como unha das citas máis singulares da comarca no seu eido.
O Irmandiño é “un exemplo de como a cultura pode actuar como elemento de cohesión social, transmisión da memoria e dinamización do territorio”, sinalou González, polo que tamén fixo fincapé na importancia do apoio das administracións a este tipo de proxectos, tan arraigados no territorio e que ademais nacen do impulso da comunidade local. Así mesmo, deu conta da función descentralizadora que cumpren eventos coma este, achegando a cultura a concellos pequenos e medianos.
Programación
No momento da sinatura do convenio entre a asociación cultural organizadora e o Concello de Moeche, que se celebrou a semana pasada, recollendo unha achega de 9.000 euros, xa se adiantaron algúns dos principais atractivos do Festival Irmandiño, como os xogos populares ou o asalto infantil ao castelo. Entre estes cabería mencionar o Trail dos Irmandiños Castelo de Moeche, da man do Club 21Leguas, que celebrará unha segunda edición este ano despois do éxito do 2025.
A través deste acordo posibilítase a visita ao castelo totalmente de balde na xornada do sábado 22, ademais da contratación dunha das propostas que actuarán este mesmo día, a cargo de Os d’Abaixo. Non obstante, antes desenvolverase a tradicional foliada libre que inaugura o festival o venres, a partir das 21.30 horas.
Volvendo aos grupos do día central, ao contratado polo Concello sumáse o conxunto formado por Xosé Lois Romero coas cantareiras de Aliboria, que compartirán escenario coas Fillas de Cassandra e cos veteranos do rock galego Zënzar.
Para despedir o XXVII Festival Irmandiño, coma sempre, cambiando o escenario do campo de Melle polo castelo, actuarán No Cómbaro e Leirana, o domingo a partir das 16.30 horas.
Os deseños de Estudo Aldea non só locen na cartelería senón que tamén están plasmadas nas camisolas e tamén nos suadoiros, neste último caso cunha estética completamente distinta. As persoas interesadas en conseguir o seu equipamento antes do festival poden adquirilo na Taberna Irmandiños, Tenda de Iria, Kiosko San Amaro de Ferrol e perruquería Sari&Edén de Caranza.