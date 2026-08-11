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Moeche

Moeche licita por 63.000 € las obras para pavimentar la pista que une San Xiao y Denoeiro

Las propuestas se podrán presentar hasta el 29 de agosto

Redacción Ferrol
11/08/2026 20:08
obras moeche cedida
Imagen del camino que se pavimentará
Concello
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El Concello de Moeche ha aprobado la licitación de los trabajos que se llevarán a cabo para pavimentar y mejorar el camino que une San Xiao de Arriba y Denoeiro.

Concretamente, las obras contarán con un montante total de 63.044,57 euros y estarán financiadas por el ejecutivo local con fondos procedentes del Plan de camiños de Agader 2026-2027. Según el Consistorio, los trabajos permitirán darle continuidad “ás obras de aglomerado asfáltico” ejecutadas desde San Xiao de Abaixo y el lugar de A Abelleira.

Respecto a las intervenciones previstas en la pista, el ejecutivo local detalla que se actuará en una longitud de 970 metros y un ancho de 4,7. El principal objetivo será ensanchar el camino entre O Retorno y A Senra para pasar de los 3,7 metros a los 4,3. Además, las intervenciones incluirán la extensión de una nueva capa de rodadura –mediante la aplicación de aglomerado asfáltico en caliente– y la instalación de dos quitamiedos: uno junto al cruce de Denoeiro y otro al final de la actuación.

Desde el gobierno local recuerdan que todas las empresas interesadas en presentar sus pro­­puestas podrán hacerlo de manera telemática a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta el sábado 29 de agosto.

La actuación cuenta con fondos europeos

Instalado el primer sistema fotovoltaico de la Comunidade Enerxética Rural de Moeche

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