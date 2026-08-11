Moeche licita por 63.000 € las obras para pavimentar la pista que une San Xiao y Denoeiro

Imagen del camino que se pavimentará Concello

El Concello de Moeche ha aprobado la licitación de los trabajos que se llevarán a cabo para pavimentar y mejorar el camino que une San Xiao de Arriba y Denoeiro.

Concretamente, las obras contarán con un montante total de 63.044,57 euros y estarán financiadas por el ejecutivo local con fondos procedentes del Plan de camiños de Agader 2026-2027. Según el Consistorio, los trabajos permitirán darle continuidad “ás obras de aglomerado asfáltico” ejecutadas desde San Xiao de Abaixo y el lugar de A Abelleira.

Respecto a las intervenciones previstas en la pista, el ejecutivo local detalla que se actuará en una longitud de 970 metros y un ancho de 4,7. El principal objetivo será ensanchar el camino entre O Retorno y A Senra para pasar de los 3,7 metros a los 4,3. Además, las intervenciones incluirán la extensión de una nueva capa de rodadura –mediante la aplicación de aglomerado asfáltico en caliente– y la instalación de dos quitamiedos: uno junto al cruce de Denoeiro y otro al final de la actuación.

Desde el gobierno local recuerdan que todas las empresas interesadas en presentar sus pro­­puestas podrán hacerlo de manera telemática a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta el sábado 29 de agosto.