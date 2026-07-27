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Irmandiño de Moeche

El Festival Irmandiño de Moeche habilita puntos de venta de los diseños de Estudo Aldea en San Amaro y Caranza

Los ferrolanos también pueden conseguir su equipación con tiempo para el evento que se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto

Redacción Ferrol
27/07/2026 11:56
Detalle del diseño de las camisetas y el cartel del Festival Irmandiño de 2026
Detalle del diseño de las camisetas y el cartel del Festival Irmandiño de 2026
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El cartel del XLVII Festival Irmandiño de Moeche cuenta este año con el diseño de Estudo Aldea, una propuesta que hace protagonista a una gaiteira con la intención de reivindicar la presencia de las mujeres en un instrumento tradicionalmente asociado a los hombres. La estética personal de esta ilustración también se plasma en las camisetas y sudaderas de este 2026 que, una vez más, no solo podrán adquirirse en el propio evento sino que además están a disposición en cuatro puntos de venta, dentro y fuera del municipio.

En el concello de Moeche, las personas interesadas en tener su equipación lista antes del festival, que se celebrará el 21, 22 y 23 de agosto, podrán conseguirla en la Taberna Irmandiños, en la parroquia de San Xurxo, o en A Tenda de Iria, en San Ramón. Asimismo, no se olvidan del público ferrolano y llevan el merchandising al Kiosko San Amaro y a la peluquería Sari&Edén.

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