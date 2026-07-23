Moeche adquiere 200 barreras y diversos elementos de seguridad para la organización de eventos

Los elementos ayudarán a la organización de diferentes eventos públicos Concello

El Ayuntamiento de Moeche recibió en los últimos días el material de seguridad vial –bolardos, espejos y señales– y las 200 barreras metálicas y de plástico que adquirió gracias a los fondos procedentes del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña.

Desde el ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy explican que la inversión en estos elementos ascendió a 13.850,87 euros (IVA incluido) y que facilitarán la organización de eventos abiertos al público en la localidad, como la carrera popular, el mercado de Navidad, la Feira do 23 de Abril o el Trail dos Irmandiños, entre muchos otros.