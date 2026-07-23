Moeche
Moeche adquiere 200 barreras y diversos elementos de seguridad para la organización de eventos
El Concello contó para la compra con fondos procedentes de la Diputación
El Ayuntamiento de Moeche recibió en los últimos días el material de seguridad vial –bolardos, espejos y señales– y las 200 barreras metálicas y de plástico que adquirió gracias a los fondos procedentes del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña.
Desde el ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy explican que la inversión en estos elementos ascendió a 13.850,87 euros (IVA incluido) y que facilitarán la organización de eventos abiertos al público en la localidad, como la carrera popular, el mercado de Navidad, la Feira do 23 de Abril o el Trail dos Irmandiños, entre muchos otros.