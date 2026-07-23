Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

Moeche adquiere 200 barreras y diversos elementos de seguridad para la organización de eventos

El Concello contó para la compra con fondos procedentes de la Diputación

Redacción Ferrol
23/07/2026 18:45
Los elementos ayudarán a la organización de diferentes eventos públicos
Los elementos ayudarán a la organización de diferentes eventos públicos
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Moeche recibió en los últimos días el material de seguridad vial –bolardos, espejos y señales– y las 200 barreras metálicas y de plástico que adquirió gracias a los fondos procedentes del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña.

 Desde el ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy explican que la inversión en estos elementos ascendió a 13.850,87 euros (IVA incluido) y que facilitarán la organización de eventos abiertos al público en la localidad, como la carrera popular, el mercado de Navidad, la Feira do 23 de Abril o el Trail dos Irmandiños, entre muchos otros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620