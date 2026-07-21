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Moeche

Apoyo de la Xunta para la cría de razas autóctonas amenazadas

La conselleira do Medio Rural visitó la explotación de SAT Panda en el ayuntamiento de Moeche

Redacción Ferrol
21/07/2026 18:16
María José Gómez estuvo acompañada por José Balseiros y Beatriz Bascoy
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Los terrenos de pasto que la Sociedade Agraria de Transformación (SAT) Panda tiene en Moeche cuentan con una treintena de animales de la raza Caldelá, siendo una de las grajas más grandes de Galicia para su cría. Este martes recibió la visita de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que recordó que el ejecutivo autonómico cuenta con una línea de ayudas específica para la recría de especies autóctonas de rumiantes amenazadas, cuyo plazo de solicitud culmina en breve, el próximo 3 de agosto.

La titular del departamento autonómico estuvo acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, así como por la alcaldesa modestina, Beatriz Bascoy. Gómez incidió en que estas subvenciones, con un presupuesto de 390.000 euros, buscan apoyar a los ganaderos que apuestan por la preservación del patrimonio genético y, al mismo tiempo, por la sostenibilidad del rural. En este sentido, estas aportaciones apoyan la cría de ejemplares de razas bobinas Caldelá, Frieiresa, Vianesa, Limiá y Cachena, además de oveja y cabra gallegas.

Aportaciones

Los titulares de las explotaciones beneficiarias podrán contar con un máximo de 15.000 euros en ayudas, con aportaciones de hasta 350 euros por animal bovino y de hasta 60 por pequeños rumiantes.

La conselleira do Medio Rural ensalzó la actividad de carácter extensivo que lleva a cabo en Moeche esta firma con sede en As Somozas. A este respecto, remarcó que favorece a una adecuada gestión del territorio, contribuyendo a la prevención de incendios forestales. La responsable de la Xunta resaltó también la apuesta de SAT Panda por la producción en ecológico, un aspecto que, aseguró, genera valor añadido a sus productos cárnicos de raza Caldelá.

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