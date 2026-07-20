El Tribunal Supremo anula la autorización del parque eólico Moeche, de 50,4 megavatios

Eólico en As Somozas Jorge Meis

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula la autorización administrativa del parque eólico Moeche, de 50,4 MW de potencia instalada, por carecer su Estudio de Impacto Ambiental del análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos que exige la ley, y en particular en relación con los parques e infraestructuras cercanas.

El alto tribunal estima de este modo el recurso presentado por la asociación Petón do Lobo contra la resolución de 5 de agosto de 2024, de la Secretaría de Estado de Energía por la que se otorga a Enel Green Power España autorización administrativa de construcción para el parque eólico y sus infraestructuras de evacuación, ubicados en los municipios de Moeche, San Sadurniño y As Somozas.

Entre los argumentos, el Supremo indica que del Estudio de Impacto Ambiental no se concluye ni se infiere el oportuno “análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en su relación y repercusión con los parques e infraestructuras cercanas”. Es decir, no se realiza una “identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto”.

Además, insiste en que “deben analizarse todos los aspectos y todos sus posibles efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en sí y su interacción, y una vez analizados descartar expresa y motivadamente los no suficientemente significativos y valorar, cuantificar y proponer cuantas medidas se estimen oportunas de aquellos que puedan revestir incidencia acumulativa y/o sinérgica en el proyecto en sí mismo y en relación con los parques e infraestructuras cercanas”, recoge la sentencia.

En esa línea, el dictamen resalta que la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, es la que exige que en el procedimiento de evaluación ambiental se tenga en cuenta el efecto derivado de la proximidad de otras instalaciones e infraestructuras mediante la presentación de un estudio sobre los efectos sinérgicos o acumulativos con otras instalaciones.

Es decir, “cuando los proyectos son independientes entre sí, la normativa ambiental no exige, lógicamente, una única evaluación ambiental conjunta”, pero sí que prevé que se deban tener en consideración los efectos sinérgicos y/o acumulativos con otras instalaciones en las correspondientes evaluaciones”.