Instalado el primer sistema fotovoltaico de la Comunidade Enerxética Rural de Moeche

La actuación cuenta con fondos europeos Concello

Desde hace unos días, el municipio de Moeche cuenta con su primera instalación fotovoltaica para la Comunidade Enerxética Rural (CER), un sistema híbrido con almacenamiento que forma parte del proyecto Celrural.

Las obras, licitadas por la Fegamp por 50.000 euros, fueron acometidas por la empresa Narontec S.L. y financiadas con fondos europeos de un programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

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“É un avance importante do que nos sentimos orgullosas como proxecto colectivo que é, no que o Concello funcionou como elemento tractor desde o comezo e para o que contou coa aposta dun grupo de veciños e veciñas, que foi medrando, e que agora dá un paso real, tanxible”, declaró al respecto la alcaldesa, Beatriz Bascoy.