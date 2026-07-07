El Programa de Garantía Xuvenil impulsó la contratación de doce jóvenes en Ferrolterra

Aneiros en su visita al trabajador contratado por el Concello de Moeche Xunta

Las ayudas del Programa de Garantía Xuvenil de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración apoyaron la contratación de doce jóvenes en situación de desempleo en Ferrolterra. Así lo recordó ayer la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que visitó en Moche a uno de estos trabajadores, contratado por el Concello.

La actual convocatoria de estas subvenciones, abierta hasta el próximo 13 de julio, cuenta con una dotación de 6,5 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea –a través del Programa FSE+ de Galicia 2021-2027–. Su objetivo, remarcó Aneiros, es “incentivar a contratación, a xornada completa, de persoas mozas, de entre 18 e 29 anos e desempregadas, tanto en entidades locais como en organismos intermedios sen ánimo de lucro”, especificó, recordando que los beneficiarios tienen que estar inscritos en el Servizo Público de Emprego de Galicia.

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Cada contrato tendrá una duración mínima de nueve meses y la subvención por persona contratada oscilará entre los 16.902,04 euros hasta los 23.606,03, según el grupo de cotización. En el caso modestino, la aportación se situó en los 16.400 euros, superando en 2025 el millón de euros en los municipios beneficiarios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.