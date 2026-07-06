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Moeche

Moeche se reúne con la Xunta para requerir obras en el CEIP San Ramón

Beatriz Bascoy reiteró la necesidad de sustituir la cubierta de amianto, una demanda solicitada desde 2009

Redacción
06/07/2026 17:14
Freire y Bascoy, durante el encuentro de trabajo
Freire y Bascoy, durante el encuentro de trabajo
Concello
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La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, mantuvo recientemente un encuentro de trabajo con el jefe territorial de Educación en A Coruña, Santiago Freire, para trasladarle las “necesidades máis urxentes” que presenta el CEIP San Ramón.

Así, la regidora insistió en la necesidad de desdoblar las aulas de 3º y 4º de Primaria, así como contar con una plaza de PT a tiempo completo –sin compartirla con otros centros–. Se trata, recordó Bascoy, de una petición aprobada por el Consello Escolar y apoyada por el propio Consistorio.

En cuanto a obras, la responsable municipal recordó varias demandas que ya se trasladaron en su momento a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. En este sentido, incidió en el estado de una de las aulas de la planta baja, el problema del espacio de la antigua caldera, la necesidad de impermeabilizar la fachada o el cierre exterior de la puerta principal de la escuela.

Bascoy incidió en el compromiso de la delegación territorial para redactar un proyecto de sustitución de la cubierta de amianto del colegio, “unha demanda solicitada dende 2009”. La alcaldesa indica que Freire se comprometió a trasladar de nuevo a la Consellería de Educación esta cuestión.

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