Cedeira renovará el saneamiento de la calle Moeche con una inversión de más de 91.500 euros

Estado del vial, en el casco urbano Concello

El Ayuntamiento de Cedeira se encuentra inmerso en el proceso de contratación de los trabajos para renovar el sistema de saneamiento de la calle Moeche, ubicada en el casco urbano. Desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda explican que el proyecto se llevará a cabo con cargo a una subvención del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta, con un presupuesto de 91.556.67 euros (impuestos incluidos). Las empresas interesadas en acometer la actuación pueden consultar todos los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el día 2 del próximo mes.

Así las cosas, la intervención prevé solventar los problemas que surgían en momentos de lluvias intensas. Para ello, el proyecto implica la implantación de redes separativas de aguas residuales y pluviales, además de la recogida y conexión de todas las bajantes, que vierten ahora directamente a las aceras. Los trabajos supondrán, asimismo, la reposición de los firmes que se encuentran afectados –cabe señalar en este punto que parte de los pozos de registro se encuentran “nun estado de conservación precario”, reconoce el Consistorio–.

Subvenciones

En otro orden de cosas, el ejecutivo cedeirés ha publicado las bases de las nuevas convocatorias de ayudas para asociaciones socioculturales y clubes deportivos (dotadas con un total de 120.000 euros) y comisiones de fiestas de la localidad (con un presupuesto de 8.000).

La sala de usos múltiples del polideportivo albergó este jueves diversas sesiones de apoyo para resolver dudas de las entidades