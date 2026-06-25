Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

Cedeira renovará el saneamiento de la calle Moeche con una inversión de más de 91.500 euros

Las obras, con cargo al Fondo de Compensación Ambiental, tienen un plazo de ejecución de dos meses

Redacción
25/06/2026 22:21
Estado del vial, en el casco urbano
Estado del vial, en el casco urbano
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Cedeira se encuentra inmerso en el proceso de contratación de los trabajos para renovar el sistema de saneamiento de la calle Moeche, ubicada en el casco urbano. Desde el ejecutivo que dirige Pablo Moreda explican que el proyecto se llevará a cabo con cargo a una subvención del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta, con un presupuesto de 91.556.67 euros (impuestos incluidos). Las empresas interesadas en acometer la actuación pueden consultar todos los detalles en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el día 2 del próximo mes.

Así las cosas, la intervención prevé solventar los problemas que surgían en momentos de lluvias intensas. Para ello, el proyecto implica la implantación de redes separativas de aguas residuales y pluviales, además de la recogida y conexión de todas las bajantes, que vierten ahora directamente a las aceras. Los trabajos supondrán, asimismo, la reposición de los firmes que se encuentran afectados –cabe señalar en este punto que parte de los pozos de registro se encuentran “nun estado de conservación precario”, reconoce el Consistorio–.

Subvenciones

En otro orden de cosas, el ejecutivo cedeirés ha publicado las bases de las nuevas convocatorias de ayudas para asociaciones socioculturales y clubes deportivos (dotadas con un total de 120.000 euros) y comisiones de fiestas de la localidad (con un presupuesto de 8.000).

La sala de usos múltiples del polideportivo albergó este jueves diversas sesiones de apoyo para resolver dudas de las entidades

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620