Moeche mejorará el área recreativa a petición de los jóvenes del Consello Local da Infancia

Un instante de la sesión plenaria extraordinaria Concello

El Ayuntamiento de Moeche acogió recientemente una sesión plenaria extraordinaria en la que los jóvenes del Consello Local da Infancia (CLIA) –representado en su intervención por Álvaro, Lía, Noel y Asier, del grupo de los más pequeños, y por Héctor y Zeltia, de los mayores– propusieron y defendieron las iniciativas elaboradas en el marco de los primeros presupuestos participativos infantiles de la localidad, que dispondrán de una partida de 1.500 euros cada una de ellas.

Desde el ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy indican que los de menor edad presentaron un proyecto para habilitar un espacio infantil en las instalaciones de la biblioteca municipal, en el lugar que ahora ocupa el Aula TIC –que se trasladará a la nueva nave del Cedes–.

Por su parte, los mayores presentaron una propuesta para mejorar el área recreativa de la localidad, con actuaciones de limpieza y acondicionamiento, incorporación de nuevo mobiliario e instalación de porterías de fútbol.

La regidora agradeció el trabajo realizado por los grupos a lo largo del proceso. “Traen propostas realistas, pensadas, conscientes das limitacións orzamentarias e do carácter público e dos gastos”, explicó Bascoy en un acto en el que también tomaron parte entidades vecinales y representantes del PP y del BNG.