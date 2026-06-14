Moeche celebró su tradicional Feira do Gando con música, comida y concursos protagonizados por animales

Los asistentes pudieron contemplar los ejemplares de esta edición Jorge Meis

Moeche celebró este domingo su Feira do Gando, un evento que lleva más de media década atrayendo a vecinos, turistas y granjeros gracias a su amplio abanico de actividades, pensadas para todos los públicos.

La cita, al igual que en los siete años anteriores, ofreció una programación especialmente centrada en los grandes protagonistas de la jornada, los animales. Allí, los ejemplares vacunos, ovinos, caprinos y equinos acudieron en masa para participar en todos los concursos que se organizaron.

Para las manadas más numerosas hubo premios de entre 150 y 100 euros. Además, el público pudo otorgar otro galardón con esta última cuantía a su vaca favorita. No obstante, la principal novedad de este 2026 fue que los caballos también formaron parte de la categoría de premios.

La feria también organizó su concurso de fotografía Jorge Meis

Sin embargo, el ganado no fue el único premiado del día, pues las instalaciones de la nave del Mercado albergaron el sexto certamen de fotografía de la feria. En él, los visitantes pudieron contemplar las instantáneas, valoradas por un jurado formado por miembros del ámbito veterinario, asociativo y del Consello Local da Infancia.

Más allá de esto, la música no paró de sonar hasta las 17.00, hora en la que concluyó esta fiesta ganadera que, al igual que en ediciones anteriores, también contó con la exposición y venta de maquinaria agrícola.