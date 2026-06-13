Ganaderos de la comarca tienen este domingo su cita en Moeche con la VIII Feira do Gando

Los ganaderos tienen cita dominical en San Ramón AEC

Moeche celebra este domingo una de sus citas feriales más destacadas, la del ganado, que alcanza su octava edición, uniéndose así a la del 23, a la del caballo o a la del queso que hacen de la naves de San Ramón punto de encuentro para todo tipo de transacciones populares.

Desde las nueve y hasta las cinco de la tarde se celebra esta feria, organizada con la colaboración de los ganaderos de Moeche y del entorno, que sirve de punto de encuentro para profesionales del sector, vecinos y visitantes, con actividades pensadas para todos los públicos y para poner en valor la vida y el trabajo de un sector tan importante como el ganadero.

Entre los alicientes de esta edición se encuentran los premios económicos para los ganaderos participantes. Se reconocerá la participación de las manadas más numerosas con premios de 150 y 100 euros, y el público asistente tendrá de nuevo un papel protagonista a la hora de elegir su favorito, con un premio de 100 euros para el ganador del voto popular.

Como novedad en esta convocatoria, el ganado equino, que ya participó en ediciones anteriores, se incorporará este año a la categoría de premios.

La jornada se completará con exposición y venta de maquinaria agrícola, música y sorteos.

Como en anteriores ediciones, el evento se completa con la exposición del concurso de fotografía abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de reflejar la riqueza visual y humana del mundo rural.

Las fotografías, pertenecientes a las categorías foto de una ganadería, de la vida en el rural y de la infancia en el rural, estarán expuestas en la nave del Mercado durante la feria, donde podrán ser contempladas por el público y valoradas por un jurado compuesto por personas vinculadas al ámbito.