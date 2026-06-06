Memoria
O escritor Juan Galán presenta no castelo de Moeche o libro no que dá a coñecer aos “rotspanier”
A historia dos miles de republicanos que fuxiron do franquismo e remataron nas mans do nazismo cóntase a través da memoria de Joaquín Fernández Millán
O castelo de Moeche será o escenario este mesmo sábado 6, ás 12.00, da presentación do libro de Juan Galán ‘Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés 1939-1945’.
Nesta obra, o autor dá a coñecer, a través da historia de Joaquín Fernández Millán, a traxedia que viviron miles de republicanos que fuxiron do franquismo cara Francia, onde acabaron nas mans dos nazis.