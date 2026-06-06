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Diario de Ferrol

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Memoria

O escritor Juan Galán presenta no castelo de Moeche o libro no que dá a coñecer aos “rotspanier”

A historia dos miles de republicanos que fuxiron do franquismo e remataron nas mans do nazismo cóntase a través da memoria de Joaquín Fernández Millán

Redacción
06/06/2026 11:08
Presentacion Rotspanier, Juan Galan
Presentacion Rotspanier, Juan Galan
Martín Barreiro
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O castelo de Moeche será o escenario este mesmo sábado 6, ás 12.00, da presentación do libro de Juan Galán ‘Rotspanier. Un miliciano galego no exilio francés 1939-1945’. 

Nesta obra, o autor dá a coñecer, a través da historia de Joaquín Fernández Millán, a traxedia que viviron miles de republicanos que fuxiron do franquismo cara Francia, onde acabaron nas mans dos nazis.

Juan Galán, en 2023

Juan Galán: “A historia de Fernández Millán é a de moitos ‘rotspanier’”

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