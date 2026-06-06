La empresa Nagrinho amplirá a Moeche la plantación de arándanos

El director agrícola de Cool Farms, Bastian González (derecha), en la plantación de Cerdido Cedida

La producción de arándanos en la comarca de Ferrolterra se incrementará en breve con otras 22 hectáreas en la parroquia de San Xurxo de Moeche. La Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, ha aprobado el informe de impacto ambiental del proyecto presentado por Nagrinho, una de las marcas agrupadas en Cool Farms y vinculada a Horticina, para crear un nuevo cultivo ecológico en varias fincas del municipio modestino.

Los detalles de la iniciativa se conocerán una vez se publique el anuncio en el Diario Oficial de Galicia –previsiblemente la próxima semana–, pero en este momento ya tiene luz verde para el riego en cuatro parcelas que en la actualidad están siendo aprovechadas con rotación de cultivos tradicionales, como maíz, pradera artificial y otras plantas de forraje.

La superficie total supera los 226.600 metros cuadrados, si bien, tras restar las zonas en las que no se intervendrá y la delimitación de las franjas perimetrales para la maniobra de maquinaria, quedará reducida, para riego y cultivo, a 144.000 metros cuadrados.

El documento ambiental no prevé efectos adversos negativos “sempre que se cumpra cos condicionantes fixados” en él. La Xunta recuerda que durante el periodo de exposición pública no se recibió ninguna alegación y que se le solicitó a siete organismos, vinculados con la protección natural, patrimonial y sanitaria, entre otros, que emitieron una serie de recomendaciones durante las obras necesarias para crear la plantación de arándanos.

En ese sentido, una vez que esté finalizada, el promotor se encargará del mantenimiento del suelo con siegas periódicas en la cubierta vegetal natural entre las filas del cultivo.