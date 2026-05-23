Agenda cultural
Doblete de comedia teatral en el castillo de Moeche: ‘Quen matou a Pepe Corleone’ y ‘Plasma Solar’
Las dos obras cuentan con la dirección de Pepablo Patinho (Teatro Ghazafelhos)
Después del éxito arrollador del doble estreno teatral que tuvieron las obras ‘Quen matou a Pepe Corleone’ y ‘Plasma Solar’, que abarrotaron el centro cívico social de Sedes, las piezas volverán a presentarse juntas, este domingo 24, a partir de las 18.00 horas, en el castillo de Moeche.
Ambas cuentan con la dirección de Pepablo Patinho (Teatro Ghazafelhos) y serán representadas por el grupo municipal y el de Vai Rañala Meu!, respectivamente, con entrada libre y gratuita hasta llenar el aforo.