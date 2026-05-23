Doblete de comedia teatral en el castillo de Moeche: ‘Quen matou a Pepe Corleone’ y ‘Plasma Solar’

Actores de 'Plasma Solar', una pieza cómica alrededor de un grupo de yoga que se alimenta de este "producto" astral, en el centro cívico social de Sedes Cedida

Después del éxito arrollador del doble estreno teatral que tuvieron las obras ‘Quen matou a Pepe Corleone’ y ‘Plasma Solar’, que abarrotaron el centro cívico social de Sedes, las piezas volverán a presentarse juntas, este domingo 24, a partir de las 18.00 horas, en el castillo de Moeche.

Ambas cuentan con la dirección de Pepablo Patinho (Teatro Ghazafelhos) y serán representadas por el grupo municipal y el de Vai Rañala Meu!, respectivamente, con entrada libre y gratuita hasta llenar el aforo.