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Moeche

Moeche celebra el Mes das Letras con actividades desde el 16 de mayo

Habrá literatura, teatro y música

Redacción
03/05/2026 12:29
Centro de Interpretación del castillo de Moeche, en su reapertura en 2023
Centro de Interpretación del castillo de Moeche, en su reapertura en 2023
Emilio Cortizas
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El Concello de Moeche organiza en este Mes das Letras una intensa programación cultural que arranca el día 16 en el castillo de la localidad con la inauguración de la exposición de piezas de artesanía en madera realizadas por el vecino de Santa Cruz Juan Carlos Caaveiro Luaces. Podrá visitarse hasta el 28 de junio.

También el día 16, a las 12.30 horas, la antropóloga y arqueóloga Ana Filgueiras ofrecerá una conferencia titulada ‘Os hórreos: altares do vento’. No será el último acto de la jornada, pues también se celebrará un sorteo de obras de la homenajeada de este año, Begoña Caamaño, entre quienes se acerquen al mercado municipal a hacer sus compras. Y, para finalizar, por la tarde, a las 18.00 horas, el centro cultural Francisco Piñeiro de Abade acoge la representación de la obra ‘Iriña bailarina’, de la compañía Teatro Ghazafelhos.

Además, el 23, as las 18.30 horas, se presenta en el castillo el libro ‘Gorriones y halcones’, de Carmen Blanco, y, por la noche, actuará el grupo Nimbos, a las 21.30 horas. El día siguiente habrá teatro desde las 18.00, con la representación de ‘Quen matou a Pepe Corleone’, de la escuela municipal; y ‘Plasma solar’, de Vai Rañala. Por último, el 6 de junio Juan Galán presenta su libro ‘Rotspanier’ a las 12.00 horas en la fortaleza. 

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