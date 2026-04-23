Un 23 de abril para la historia en Moeche, la “terra de feiras” que se llenó en la cita cabalar más notable de toda Ferrolterra

El público abarrotó el recinto en el que se disputaron las pruebas de andadura por la mañana Jorge Meis

Moeche vivió este jueves uno de los días grandes en su calendario, la Feira do 23 de Abril, el evento cabalar de mayor dimensión de todos los que celebran en Ferrolterra y que, si ya el año pasado estuvo a rebosar con la lluvia coprotagonizando la jornada, esta vez el abarrote fue todavía mayor con el sol como aliado para hacer brillar los tres focos de atracción que convivieron en las calles del municipio.

Por un lado, la histórica feria de ganado, con caballos de todo tipo de razas y condición que suscitaron de nuevo el interés de los compradores. Por otro, el macro mercado que se instaló no solo en la nave de San Ramón, sino también en las vías aledañas, permitiendo que el público pudiese comprar todo tipo de productos, tanto del campo como elaborados, además de ropa y artesanía. Obviamente, no faltaron los puestos de pulpo y churrasco, así como los de helados que ayudaron a combatir el calor en un día en el que cotizaron al alza los sitios con sombra.

En tercer lugar, fueron las carreras que organiza la Asociación Ecuestre 23 de Abril las que completaron la “santísima trinidad” modestina firmando una edición con récord de participación. Su presidenta, Noelia Castro, confirmaba que desde primera hora la afluencia de gente no cesó y que, en cuanto a los jinetes y amazonas, ampliaron a 200 en las carreras de andadura gallega cronometrada que se celebraron por la mañana y el mismo número de integrantes tomó parte en el paseo de la tarde.

Galería Feira do 23 de Abril en Moeche: as mellores imaxes dunha xornada cos cabalos como protagonistas Ver más imágenes

“Ademais, subimos tamén o número de mulleres nun 20% e de menores”, precisaba, explicando que, si bien las amazonas son comunes en pruebas de salto o doma, “en andadura aínda non, pero estase vendo un aumento”. Una de ellas fue la valexa Lucía García que, a lomos de Holly, compitió en el segundo grupo de ‘Chapeada’ de menos de 1,50 metros, finalizando en el vigésimo puesto con un tiempo de 1.06,36. Explica que ella lleva sobre un caballo toda la vida, compitiendo desde hace una década. “Mi padre ya montaba y, cuando murió, mi madre siguió haciéndolo”, traslada, enumerando que sus expectativas en Moeche fueron “pasarlo bien, disfrutar y no lastimarme”.

La joven Lucía García, de O Val, a lomos de Holly Jorge Meis

Cita centenaria

Noelia Castro cifra en unos 17.000 euros el coste del evento, precisando que el Concello se hace cargo de 7.000 —incrementando en mil la partida de este año— y de toda la infraestructura y la coordinación de seguridad pública, con una gran presencia de la Guardia Civil y de Protección Civil. El resto se sufragan con la venta de rifas y ‘merchandising’ —como las exitosas camisetas con la silueta de Galicia y un caballo en marcha serrada—, pero, sobre todo, con el impulso de los patrocinadores. “Este ano tivemos moitísima xente con nós, enchemos o cartaz e mesmo houbo quen se quedou fóra. De feito, había moito tempo que non se vían as lonas publicitarias de negocios postas”, confirma la presidenta, agradeciendo a todos ellos la apuesta, y también a Navantia, quien les dejó las vallas para acotar la pista de forma altruísta.

La alcaldesa Beatriz Bascoy paseaba por la feria pegada al teléfono. “Teño que estar pendente de que estea todo ben e a xente do dispositivo de seguridade atendida, pero foi, en xeral, un día tranquilo”, apuntaba, añadiendo en cuanto a la afluencia que “a Feira do Cabalo non hai nin que publicitala porque sempre hai xente e, se vai bo tempo, anímanse todavía máis a vir aínda que non sexa a ver as carreiras”. Valorando que la zona de tratantes “sempre se enche”, la regidora recordó que las ferias que todos los meses hacen el 11 y el 23 “vanse mantendo, que non é o común”. Será, como concluyó, porque “Moeche é terra de feiras”.

La zona de compraventa de ganado también estuvo muy concurrida, como es habitual Jorge Meis

“Temos documentos da feira do gando que datan de 1731, pero incluso en 1640 hai testemuñas escritas doutras primeiras que se facían no Porcal, na parroquia de Labacengos”, ahonda, valorando que el municipio acumula “centos de anos” de experiencia en este tipo de citas y, en concreto, la de este jueves “é un referente do mundo cabalar, está moi arraigada porque, na maioría das casas, hai cabalos, así que xa hai esa afección desde nenos; de feito, a tradición cando chegan ao instituto a San Sadurniño é pedir este día libre. Forma parte da nosa identidade como lle acontece ao Irmandiño ou á Feira do Queixo, que a xente sinte con orgullo como propios”.

“A min me vén desde sempre porque, ao ser de aquí, estás vinculada cultural e tradicionalmente”, confirma Noelia Castro, analizando que, además, es un punto de encuentro para jinetes, aficionados y ganaderos, así como un revulsivo económico que se traduce en tasas municipales de la venta ambulante y en la huella que dejan en la hostelería: “Os bares do concello e da periferia están completos”.

Susto y premios

Aunque la jornada transcurrió tranquila, en torno a las 12.10 horas la ambulancia medicalizada que se encontraba en el recinto tuvo que asistir a un hombre que sufrió una indisposición. Según testigos presenciales, el señor, que estaba viendo las carreras, se desmayó de repente y hubo que parar la competición. Fue atendido en el punto y se recompuso, habiendo influido en su malestar el calor que se registró.

Pulpo y churrasco, el menú que nunca falta para reponer fuerzas en Moeche Jorge Meis

Los podios de las diferentes categorías se sucedieron desde primera hora de la tarde. José Ameneiros y Valenciano, Marcos Maseda y Nancy, y José F. Polo con Coco se llevaron el de ‘Chapeada’ de menos de 1,50, mientras que Darío Casas y Emerald, Iván Suárez con Jude y Andrés Santalla a lomos de Hechicero se adjudicaron el de ‘Serrada’ de menos de 1,50.

Por su parte, Óscar Castro y Jambo de San Palou (Goya), César Martínez con Brilant Twist y Víctor Fernández cabalgando a Muñeco fueron los tres ganadores en ‘Chapeada’ de más de 1,50, al tiempo que en ‘Serrada’ de más de 1,50 los primeros fueron Kevin López y Gala, seguidos de Asier Fernández y Roxxane y, en tercer lugar, Víctor Fernández con Mogar. Finalmente, entre los menores de 16 años ganaron Nerea Rodríguez con Gala, Brais Bouza con Turco y Dafne Sande con Jet de Brión.