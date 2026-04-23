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Moeche

Evacuan a un hombre del público en la Feira do Cabalo de Moeche

Al parecer se desmayó de repente y fue atendido por una ambulancia

Redacción
23/04/2026 12:36
La ambulancia atendió al hombre que se encontró indispuesto
La ambulancia atendió al hombre que se encontró indispuesto
Jorge Meis
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Moeche celebra desde esta mañana una nueva edición de su consolidada Feira do Cabalo, un evento que desarrolla pruebas de andadura, concursos y actividades para todos los públicos.

En una jornada calurosa como la que está siendo la de este jueves, se ha producido una evacuación de un hombre de edad, que estaba entre el público viendo la competición caballar.

Según testigos presenciales, de repente el hombre se desmayó e inmediatamente fueron advertidos los servicios sanitarios.

La carrera fue parada en ese momento y al lugar de los hechos se desplazó una ambulancia que ya se encontraba, afortunadamente, en el recinto.

Al parecer, tal y como confirmó el Concello, el individuo se encontró indispuesto pero se encuentra estable.

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