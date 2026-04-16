O Concello de Moeche aumenta a achega económica para a Asociación Ecuestre 23 de Abril
A aportación do Consistorio ascende a 7.000 euros, 1.000 máis que o ano anterior
A alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, e a presidenta da Asociación Ecuestre 23 de Abril, Noelia Castro, veñen de asinar o convenio de colaboración entre o Concello e a entidade para o desenvolvemento da feira cabalar que se celebrará o día de San Xurxo.
No acordo figura unha achega municipal de 7.000 euros –1.000 máis ca o ano pasado–para os gastos organizativos, ademais de recoller a axuda do Concello no tocante a equipamentos e na coordinación de seguridade, incluídos os permisos á Subdelegación do Goberno e a solicitude de colaboración da Garda Civil e de Protección Civil da comarca, así como as conversas coa veciñanza para a cesión de espazos para aparcar e para a propia feira. A asociación, pola súa banda, comprométese a preparar o recinto, a contratar o seguro de responsabilidade civil, unha segunda ambulancia medicalizada –a primeira corre da conta do Concello– e todo o que teña que ver co desenvolvemento das actividades do evento. Nesta cláusula inclúese o control dos animais inscritos –tamén os aspectos sanitarios– e a xestión dos postos que acoden exclusivamente a esta cida e non ao resto das feiras mensuais do concello.