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Moeche

Moeche ampliará y aglomerará el camino que une O Retorno y A Senra con cargo a fondos del POS

El presupuesto de los trabajos asciende a 79.103,37 euros

Redacción
27/03/2026 18:23
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de abril
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 12 de abril
Concello
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El Ayuntamiento de Moeche acometerá próximamente una obra de ensanche y aglomerado en el camino que comunica O Retorno y A Senra, en la parroquia de Santa Cruz. La Plataforma de Contratación del Sector Público ya ha publicado los detalles de esta actuación, que contará con una inversión de 79.103,37 euros (IVA incluido) y que se financiará, tal y como explicó el ejecutivo que dirige Beatriz Bascoy, con cargo a los fondos del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña, correspondiente a 2025.

Los trabajos, que disponen de las correspondientes autorizaciones sectoriales de distintas administraciones, se ejecutarán en un tramo de unos 900 metros, que en la actualidad dispone de un ancho de 3,7.

El objetivo es que esta amplitud de la plataforma llegue a los 4,3 metros para, posteriormente, aplicar una nueva capa de rodaje de aglomerado asfáltico en caliente, “aproveitando o bo estado actual do camiño en canto ao desgaste e a regularidade superficial que presenta”, expone el Consistorio.

Aquellas empresas interesadas en acometer las tareas pueden consultar los detalles técnicos en el pliego y presentar sus ofertas hasta el próximo 12 de abril.

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