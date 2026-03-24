La delegada de la Xunta apuesta en Moeche por las ayudas para jóvenes ganaderos y agricultores

Martina Aneiros en la visita a una explotación ganaderea en moeche Cedida

Hasta el próximo 9 de abril se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes de una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a los planes de mejora en explotaciones agrarias y a la incorporación de jóvenes. Estas aportaciones cuentan con un presupuesto total de 53 millones de euros.

Así lo expuso ayer desde Moeche la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que, acompañada de la directora territorial de la Consellería de Medio Rural, Nieves Mancebo, visitó a uno de los beneficiarios de las ayudas dirigidas al establecimiento de jóvenes en el campo el año pasado.

Precisamente en esta última convocatoria, que dejó más de 600.000 euros de aportaciones en el ámbito de la delegación, este ganadero percibió 30.000 euros por incorporarse a una explotación, en este caso orientada al vacuno de carne.

Aneiros recordó durante la visita la finalidad de estas aportaciones, que no es otra que “fomentar a incorporación da mocidade e seguir avanzando na remuda xeracional ao medio rural galego, unha prioridade para a Xunta”.

Con la nueva convocatoria pueden solicitar ayudas de un máximo de 250.000 euros para incorporarse al campo y mejorar su explotación.

La delegada explicó que no solo se pretende favorecer la incorporación de nuevos solicitantes, sino también de aquellas personas que habían pedido la ayuda en la anterior, apuntando que no tendrán que presentar una nueva solicitud, y los criterios contarán según la fecha de presentación original. Aneiros indicó que esto se debe a la necesidad de dar respuesta al alta demanda inscrita en la convocatoria del ejercicio 2025, en la que se recibieron más de 460 solicitudes para toda Galicia.

La representante territorial recordó que estas aportaciones, están cofinanciadas por fondos Feader y se enmarcan en el Plan estratégico de la Política Agraria Común “co obxectivo de facilitar o inicio da actividade produtiva aos mozos entre os 18 e os 40 anos e tamén de favorecer que poidan completar o seu investimento na explotación”