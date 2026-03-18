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Moeche

Los autónomos pueden beneficiarse de la convocatoria de ayudas del Bono Remuda

La empresa Toelo Energía SL de Moeche fue una de las beneficiarias de las ayudas

Redacción
18/03/2026 14:21
Visita de Martina Aneiros a un establecimiento de Moeche
Visita de Martina Aneiros a un establecimiento de Moeche
Cedida
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La empresa Toelo Energía SL de Moeche fue una de las beneficiarias de las ayudas del Bono Remuda para trabajadores autónomos, que dejó en la pasada convocatoria más de 115.000 euros en la comarca. Este martes, la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, visitó estas instalaciones e informó de la nueva convocatoria, para la que está abierto el plazo hasta el 30 de septiembre, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros. 

El programa Bono Remuda tiene el objetivo de evitar el cierre de negocios por falta de relevo generacional, al tiempo que facilita que las personas interesadas en emprender tengan la posibilidad de recoger el testigo de un negocio ya viable económicamente. 

Cuenta con dos líneas de actuación: la línea 1, el Bono Remuda Rural, para concellos de menos de 10.000 habitantes; y la línea 2, el Bono Remuda Xeral, para los de 10.000 habitantes o más. En los dos casos se subvenciona el precio, sin IVA, estipulado en el contrato de relevo de un negocio o actividad que estuviera previamente inscrito en la bolsa de la Red de Polos de Emprendemento. 

Para la línea 1, esta aportación es del 75% del precio del contrato, mientras que para la 2, del 70%. Durante la visita al establecimiento modestino, que recibió en 2025 una ayuda de 30.000 euros en el marco de este programa, Martina Aneiros hizo hincapié en “a importancia do relevo xeracional para manter o comercio local”, destacando estas ayudas como “un impulso idóneo para todos os que queiran emprender”.

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