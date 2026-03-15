Abarrote en la Feira do Queixo de Moeche: el sabor artesano conquista a un público entregado

Moeche Feira do Queixo Daniel Alexandre

La octava edición de la Feira do Queixo convirtió a Moeche, una vez más, en el gran escaparate gastronómico y cultural de la comarca. Desde primera hora de la mañana, la nave del recinto ferial de San Ramón abrió sus puertas para recibir a una multitud de visitantes dispuestos a degustar y adquirir las distintas variedades de este derivado lácteo que ofertaban los expositores, además de otros productos de alimentación. También a disfrutar de la amplia programación diseñada tanto por el Concello como por la Diputación para la ocasión, con demostraciones, talleres y música como protagonistas.

El éxito de la convocatoria fue evidente desde primera hora, tal y como confirmó la alcaldesa, Beatriz Bascoy, quien señalaba al mediodía que “a impresión é que está superando o do ano pasado”. Las señales de este “goteo” constante de personas se reflejaron en detalles como que “xa só as zonas de aparcamento, están completas” y, sobre todo, en “unha chegada de xente moi continuada”.

Galería Feira do Queixo en Moeche: las imágenes de una jornada multitudinaria Ver más imágenes

Además, el balance para los productores fue más que positivo, ya que en palabras de la propia Bascoy, “o que falamos ata agora cos postos é que venden moito e a xente está moi contenta, así que nós tamén”.

Mercado da Deputación

A este dinamismo contribuyó también una de las novedades de esta edición: el Mercado del organismo provincial. El vicepresidente de la institución, Xosé Regueira, calificó de “bestial” el impacto de la feria, destacando que el objetivo de la Diputación con su apoyo a este tipo de eventos es “dar a coñecer o potencial do noso rural, pero sobre todo dar a coñecer as empresas que están traballando con implicación nel”. Ante el buen ritmo de ventas, Regueira auguró un excelente cierre de jornada: “Ás doce da mañá, se xa todo vai moi ben, é suxerible dicir que a última hora da tarde o problema ao mellor foi que non trouxeron produto abondo”.

XVIII Feira do Queixo Daniel Alexandre

Por su parte, la diputada de Plans Provinciais y edila de Desenvolvemento Local en Moeche, Cristina García, incidió en que “somos un concello pequeno e rural, cunha forte presenza do sector primario, e ademais temos a sorte de contar cun recinto feiral moi amplo e con moitas posibilidades. Por iso tratamos de aproveitalo ao máximo para organizar iniciativas coma esta, que poñen en valor os nosos produtos e dinamizan a vida económica e social do municipio”.

Mucho más que queso

Entre la variada oferta de quesos locales y gallegos, también hubo espacio para productores llegados desde más lejos, como el caso de la invitada de esta edición, la quesería Temia. Para esta familia artesana procedente de una pequeña aldea asturiana de tan solo ocho habitantes en el concejo de Grado, estar en Moeche supone “un escaparate buenísimo”. En su tercer año consecutivo en la feria, celebraron la “disposición de compra de los clientes” y aprovecharon para dar a conocer sus especialidades elaboradas con leche de vaca pasteurizada. Destacaron sus quesos con Denominación de Origen Afuega’l Pitu y sus creaciones de autor, prestando especial atención al queso Udre, una intensa y amasada mezcla de Afuega’l Pitu, pimentón, queso Cabrales y orujo que, como bien advirtió Verónica Álvarez, “no deja indiferente a nadie”.

Verónica Álvarez, de la quesería asturiana Temia Daniel Alexandre

Mientras, desde los pioneros Lácteos Moeche, Senén Ramos celebraba la buena acogida del evento. “Cada vez imos a máis e cada vez a feira está máis promocionada. Están os postos que máis queixos tiñan que ter para vender hoxe”, señalaba, bromeando entre risas con la posibilidad de agotar existencias. “Nós temos a fábrica ao lado por se temos que ir buscar algo máis”.

Más allá de la intensa actividad comercial, la jornada se complementó de manera paralela con un rico programa cultural y de ocio que llenó de vida diferentes espacios del recinto. En este sentido, los asistentes pudieron disfrutar de muestras de cocina en directo con el chef André Arzúa –que preparó lingote de galiña piñeira relleno de queso de Moeche con su caldo, así como una mousse de queso, miel y almendra caramelizada–, catas comentadas a cargo del experto Alejandro Valladares y talleres tanto de elaboración de queso como de cerámica para todos los públicos, que hicieron las delicias, sobre todo, de los más pequeños de la casa.

Demostración del chef André Arzúa Daniel Alexandre

Además, los Gaiteiros Fiúncho, el espectáculo infantil de Peter Punk Pallaso, las visitas guiadas en autobús al Castillo de Moeche y el esperado concierto final a cargo del grupo De Ninghures (19.30 horas), completan una programación “redonda” para recordar esta edición y desear que llegue la siguiente.