Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

La cita más turófila de la comarca se vive este domingo en Moeche con la octava Feira do Queixo

Una foliada en el recinto de San Ramón "abre boca" para el evento de mañana

Redacción
14/03/2026 20:44
Un instante de la foliada, este sábado, en la previa de la Feira do Queixo de Moeche
Un instante de la foliada, este sábado, en la previa de la Feira do Queixo de Moeche
C.R.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Aunque la jornada grande de la Feira do Queixo se vivirá mañana domingo en el recinto ferial de San Ramón –con la exposición y venta de quesos y otros productos agroalimentarios, demostraciones culinarias y una amplia programación de actividades que incluyen talleres y música–, el evento “abrió boca” este sábado con una previa en la que se presentó a la quesería invitada de esta octava edición: la asturiana Temia.

Esta pequeña empresa familiar, que ya participó en citas anteriores de la feria, desarrolla un proyecto de producción ecológica pionero, con un modelo de autosuficiencia y sostenibilidad, formando parte, además, de la Denominación de Origen Protegida Afuega’l Pitu.

Encuentro entre Bascoy y Regueira

El cocinero André Arzúa y el grupo musical De Ninghures, en la Feira do Queixo de Moeche

Más información

Una degustación de sus variedades de queso, así como las de Lácteos Moeche, sirvió de presentación para una de las citas más reconocidas en la comarca, a la que está siguiendo una foliada con la participación de No Cómbaro (As Pontes), A.C. Buxainas (Cedeira), Tocata Xou (As Somozas) y la Escola de Gaitas de San Sadurniño, organizada en colaboración por el Concello y la Asociación Cultural Irmandiños de Moeche.

La Feira do Queixo de Moeche crece cada año y reunirá el próximo 15 de marzo a cerca de 70 expositores

Más información

Mañana la feria abrirá sus puertas de 10.00 a 19.00, momento en el que se clausurará, también con música, con la actuación del grupo De Ninghures gracias al apoyo de la Diputación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un instante de la foliada, este sábado, en la previa de la Feira do Queixo de Moeche

La cita más turófila de la comarca se vive este domingo en Moeche con la octava Feira do Queixo
Redacción
Imagen de la pasada edición de la cita caballar modestina

La Asociación Ecuestre 23 de abril busca imagen para la Feira do Cabalo
Redacción
El ideal gallego

La previa de la Feira do Queixo llega este sábado a Moeche con una foliada y la recepción a Temia
Redacción
feria

Moeche, capital del queso durante el fin de semana
Redacción