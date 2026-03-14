La cita más turófila de la comarca se vive este domingo en Moeche con la octava Feira do Queixo

Un instante de la foliada, este sábado, en la previa de la Feira do Queixo de Moeche C.R.

Aunque la jornada grande de la Feira do Queixo se vivirá mañana domingo en el recinto ferial de San Ramón –con la exposición y venta de quesos y otros productos agroalimentarios, demostraciones culinarias y una amplia programación de actividades que incluyen talleres y música–, el evento “abrió boca” este sábado con una previa en la que se presentó a la quesería invitada de esta octava edición: la asturiana Temia.

Esta pequeña empresa familiar, que ya participó en citas anteriores de la feria, desarrolla un proyecto de producción ecológica pionero, con un modelo de autosuficiencia y sostenibilidad, formando parte, además, de la Denominación de Origen Protegida Afuega’l Pitu.

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Una degustación de sus variedades de queso, así como las de Lácteos Moeche, sirvió de presentación para una de las citas más reconocidas en la comarca, a la que está siguiendo una foliada con la participación de No Cómbaro (As Pontes), A.C. Buxainas (Cedeira), Tocata Xou (As Somozas) y la Escola de Gaitas de San Sadurniño, organizada en colaboración por el Concello y la Asociación Cultural Irmandiños de Moeche.

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Mañana la feria abrirá sus puertas de 10.00 a 19.00, momento en el que se clausurará, también con música, con la actuación del grupo De Ninghures gracias al apoyo de la Diputación.