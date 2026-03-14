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Moeche

La Asociación Ecuestre 23 de abril busca imagen para la Feira do Cabalo

La localidad inicia la cuenta atrás para una de sus citas más emblemáticas

Redacción
14/03/2026 20:38
Imagen de la pasada edición de la cita caballar modestina
Imagen de la pasada edición de la cita caballar modestina
Jorge Meis
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La localidad de Moeche ya ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de una de sus citas más emblemáticas, la de la feria caballar del 23 de abril. La Asociación Ecuestre que la impulsa busca un año más hacer partícipe del evento a la ciudadanía, con la celebración previa de un concurso de fotografía para seleccionar la imagen del cartel de la edición de este año.

Mestura de arraigamento, cultura e tradición na Feira do 23 de abril de Moeche

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La entidad indica que el plazo para enviar las instantáneas se mantendrá abierto hasta el 21 de este mes, pudiendo participar todas aquellas personas mayores de edad “bajo la temática de cultura y deporte”. El método será únicamente online, pudiéndose consultar las bases en la página de la asociación y enviando las fotografías a la dirección de correo electrónico a.ecuestre23abril@hotmail.com.

Inscripciones

La entidad informa, asimismo, de que las anotaciones para las pruebas de Andadura Gallega Cronometrada se podrán formalizar entre el 1 y el 17 de abril, mientras que los puestos de alimentación tendrán que inscribirse, como tope, antes del 20 del próximo mes.

Moeche espera un nuevo lleno repartiendo un total de 3.650 euros en premios

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Con el fin de recaudar fondos para la cita, la asociación ha puesto a la venta camisetas “con un diseño exclusivo”, que emplea los colores de la bandera gallega y la silueta del caballo

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