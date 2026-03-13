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Moeche

La previa de la Feira do Queixo llega este sábado a Moeche con una foliada y la recepción a Temia

Se trata de la primera edición en la que se cuenta con una jornada anterior a la del evento

Redacción
13/03/2026 17:08
Edición pasada de la feria modestina
Daniel Alexandre
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Por primera vez, la Feira do Queixo de Moeche, que se celebra este domingo en el recinto de San Ramón alcanzando su octava edición, contará con una jornada previa en las mismas instalaciones.

A las 19.30 horas de este sábado 14 de marzo comenzará la recepción a la quesería invitada este año, la asturiana Temia –de la Denominación de Origen Protegida Afuega’l Pitu–. Posteriormente, la música cobrará protagonismo con una foliada en la que colabora la Asociación Cultural Irmandiños de Moeche y en la que actuarán las agrupaciones No Cómbaro (As Pontes), A.C. Buxainas (Cedeira), Tocata Xou (As Somozas) y la Escola de Gaitas de San Sadurniño.

La Feira do Queixo de Moeche crece cada año y reunirá el próximo 15 de marzo a cerca de 70 expositores

Más información

Desde la organización recuerdan a quienes estén interesados en acercarse el domingo hasta la feria –en la que tomarán parte 67 expositores, 35 de ellos queserías– que podrán contar con el Tren do Queixo, que realizará el recorrido entre Ferrol y la localidad modestina con salida a las 10.45 y regresos a las 13.50, 17.15, 19.05 y 20.55. Cabe señalar que el traslado entre la estación de Moeche y el recinto ferial será gratuito –no así el servicio ferroviario, que tendrá el precio habitual–.

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