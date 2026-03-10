Moeche, capital del queso durante el fin de semana

El castillo fue el escenario de la presentación del evento Cedida

El domingo 15 Moeche se convierte en punto de referencia de uno de los productos que han formado parte siempre de la economía local, el queso.

La Feira do Queixo de Moeche alcanza su octava edición y no solo se ha consagrado como referente de este tipo de eventos, sino que ha ido creciendo y convirtiéndose en escaparate de los productores ecológicos de la localidad, Galicia y puntos de la geografía española como Extremadura, Euskadi, Cantabria, León o Asturias, además de contar con algún puesto de quesos llegados de Francia, Suiza o Italia.

El castillo de Moeche sirvió en la jornada de este martes de marco para la presentación del evento, con la asistencia de entidades vecinales y establecimientos de hostelería, ya que todos ellos colaboran en que la jornada del domingo sea mucho más que una feria, convirtiendo la localidad en punto de referencia para pasar el día.

La alcaldesa, Beatriz Bascoy y el vicepresidente de la Diputación, Xosé Requeiro presentaron la feria, acompañados de dos de los artesanos productores que estarán en el recinto: Domingo Pérez, de Lácteos Moeche; y María Veiga de la quesería Bisqato, una de las productoras gallegas que desde hace años acude a la cita modestina.

Este año, además, la feria se amplía a la jornada previa al domingo, con la celebración el sábado de un acto inaugural (19.30 horas) en el que se recibirá a la quesería invitada de este año, la asturiana Temia, de la denominación de origen protegida Afuega'l Pitu. Asimismo, a partir de las 20.00 horas se celebrará la Foliada do Queixo, en la que participarán las agrupaciones No Cómbaro, de As Pontes; Tocata Xou, de As Somozas, y la Escola de Gaitas de San Sadurniño.

El día grande será el domingo, cuando se abran al público los puestos de venta a las 10.00 horas. Son 67 los expositores que participan en esta octava edición. De ellos, 35 son queserías —llegadas de Galicia (20) y de diferentes puntos del Estado (14)—, junto con un espacio de venta reservado para la presencia internacional, con productos procedentes de Italia, Suiza y Francia. El resto son puestos de otros tipo de productos agroalimentarios.

La feria permanecerá abierta hasta las 19.00 horas y durante toda la jornada habrá una intensa programación complementaria: sorteos, muestras de cocina, talleres infantiles, catas comentadas o música.

Tren del queso

Como en años anteriores, el Tren del Queso saldrá a las 10.45 horas de la estación de Ferrol para trasladar gratuitamente a todas las personas interesadas, que tienen a su disposición cuatro horarios de vuelta (a las 13.15, 17.15, 19.05 y 20.55) cogiendo un autobús que los llevará hasta la estación de Moeche.

El público asistente a la feria podrá disfrutar también de una visita al castillo de Moeche que se realizarán en dos horarios. Los autobuses para asistir a este recorrido saldrán a las 11.45 horas y a las 16.30 horas. Durante el fin de semana se puede visitar una muestra de madera, pintura, cestería y cantería en la fortificación irmandiña.

Pero la feria no será solo puestos de venta, ya que, entre otras actividades habrá demostraciones de cocina, con el prestigioso cocinero André Arzúa; catas comentadas con el maestro quesero Alejandro Valladares o talleres de elaboración de queso y cerámica.

La programación se completa con sorteos o música en la carpa de actividades con la música del cuarteto tradicional de gaitas Gaiteiros Fiúncho o la actuación del payaso de Peter Punk, entre otras.

La jornada concluirá con el concierto de De Ninghures, financiado por la Diputación de A Coruña, que comenzará a las 19.30 horas en el Mercado de la Diputación.

Precisamente este mercado será otra de las novedades de este año que se incluyen en la programación, el Mercado de Artesanía Agroalimentaria, que se desarrollará bajo la marca “A paisaxe que sabe” .

Objetivos

En el acto inaugural la alcaldesa recordó que la feria, pese a ir creciendo, no ha perdido uno de los objetivos originales, que es el de “poñer en valor o sector primario e dinamizar o recinto feiral para darlle vida máis alá das feiras mensuais”, indicando que desde el Concello se sigue apostando “polas ganderías e queixerías que traballan no territorio”.

Precisamente desde Moeche, el productor Domingo Pérez se refirió a la calidad de la feria y habló de una de las variedades que pondrá sobre la mesa, el Brandiño. La venta de Lácteos Moeche ha llegado ya a las grandes superficies, ya que Pérez explicó que su quesería, que colabora también con el Concello en las degustaciones que se celebran estos días en diferentes establecimientos de hostelería de la zona, cuenta con la certificación y sello europeo que permite esta comercialización.

La responsable de Bisqato, de Guitiriz, María Veiga, agradeció al Concello la apuesta por los pequeños productores y recordó cuando al poco de surgir la quesería, recibió la llamada para participar en esta feria, a la que es asidua desde entonces.

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, valoró la labor del Concello, pequeño en habitantes pero grande por la organización de eventos como este e indicó al respecto que “hai moi poucos cun orzamento como o de Moeche que se atrevan a sacar adiante un evento tan importante”.