El castillo de Moeche vuelve a abrirse al público el próximo fin de semana en la Feira do Queixo

El castillo de Moeche se prepara para volver a abrir al público en una fecha que, además, coincidirá con la celebración de la Feira do Queixo. De esta forma, desde el próximo fin de semana se podrán visitar estas instalaciones que, además, contará con una exposición temporal de artesanía elaborada por José Luis Beceiro Calvo, vecino de la zona.

En concreto, el castillo abrirá por la mañana de 11:00 a 14:30 horas y por la tarde de 16:00 a 20:00 horas durante todo el fin de semana. Este horario es el habitual para sábados, domingos y festivos en la fortaleza, permitiendo recorrer tanto el recinto como las salas expositivas instaladas en su interior.

La fortaleza permanece normalmente cerrada los lunes y martes, mientras que entre semana abre en horario reducido. Sin embargo, los fines de semana y festivos concentra la mayor parte de las visitas, con apertura continua en dos franjas, mañana y tarde, que permiten recorrer el patio de armas, la torre del homenaje y las salas donde se explican los episodios históricos vinculados a las revueltas irmandiñas.