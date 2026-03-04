Mi cuenta

Moeche

El cocinero André Arzúa y el grupo musical De Ninghures, en la Feira do Queixo de Moeche

La cita llega el próximo día 15 a su octava edición, consolidándose en el calendario de la comarca

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
04/03/2026 16:31
Encuentro entre Bascoy y Regueira
Encuentro entre Bascoy y Regueira
Cedida
Moeche se prepara para celebrar, el próximo día 15 de marzo, la VIII Feira do Queixo, un evento que este año contará con la marca de la Diputación de A Coruña “A paisaxe que sabe”. Precisamente para detallar esta participación, el vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira, y la alcaldesa, Beatriz Bascoy, mantuvieron recientemente un encuentro. “A área de Turismo procura potenciar a conexión entre gastronomía, territorio e promoción económica e axudar, ao mesmo tempo, a darlle visibilidade ao patrimonio cultural e as feiras de Moeche”, aseveró Regueira.

Por su parte, Bascoy agradeció la apuesta de la institución “por iniciativas de concellos pequenos, apoiando proxectos ambiciosos, importantes para poñer en valor o rural, neste caso o sector lácteo e produto de proximidade”.

La Feira do Queixo de Moeche crece cada año y reunirá el próximo 15 de marzo a cerca de 70 expositores

Así las cosas, en el recinto ferial de San Ramón habrá una zona propia reservada para el Mercado de Artesanía Agroalimentaria de la Diputación. En ella, el prestigioso cocinero André Arzúa –promotor del centro gastronómico “Espazo abella”– realizará demostraciones culinarias a lo largo del día.

En el mismo escenario tendrá lugar, también, la actuación musical que cerrará el evento. Será la banda de folk gallego De Ninghures la encargada de poner el broche final.

La Feira do Queixo regresa a Moeche en marzo con novedades y presencia internacional

