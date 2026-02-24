Mi cuenta

Moeche

La Feira do Queixo de Moeche crece cada año y reunirá el próximo 15 de marzo a cerca de 70 expositores

La principal novedad será la presencia del Mercado de Artesanía Agroalimentaria

Redacción
24/02/2026 21:42
Pasada edición de la Feira do Queixo modestina
Daniel Alexandre
La Feira do Queixo de Moeche se consolida en el calendario comarcal y crece cada año. Muestra de ello, la octava edición que tendrá lugar el próximo 15 de mazo reunirá a 67 expositores, 14 más que en el pasado ejercicio de 2025.

Desde el Ayuntamiento modestino explican que, de ellos, un total de 35 se corresponden a queserías, mientras que 32 serán de productos agroalimentarios.

La Feira do Queixo regresa a Moeche en marzo con novedades y presencia internacional

Más información

La representación gallega estará más que asegurada con la participación de 20 queserías. Además, otras 14 procederán de diferentes puntos de España y habrá también puestos llegados desde países como Italia, Suiza o Francia.

Cabe recordar que la VIII Feira do Queixo de Moeche llegará con novedades este año: la presencia del Mercado de Artesanía Agroalimentaria de la Diputación de A Coruña. El Consistorio modestino incide en que la iniciativa provincial complementará a la “chea de actividades” que se han diseñado en torno a esta cita para los amantes del queso y que se desarrollarán de manera paralela. Así, habrá catas dirigidas, talleres variados, el “tren do queixo”, visitas al castillo y actuaciones musicales. “Un amplo programa que, en breve, se presentará na súa totalidade”, apunta el Concello.

