Moeche destinará cerca de 96.000 euros a pavimentar caminos en las cinco parroquias

Vistas aéreas del municipio modestino Concello

El Concello de Moeche ha sacado a licitación la pavimentación de varias pistas del municipio por un total de 95.519,43 euros, impuestos incluidos. Las actuaciones, que se financiarán con cargo a los fondos POS+ 2025 de la Diputación, afectarán a un total de 9.860 metros cuadrados, distribuidos por las cinco parroquias de la localidad.

Las tareas implicarán ejecutar una nueva capa de rodaje “nun dobre tratamento superficial a base de regas de emulsión bituminosa con grava miúda, que será un triple tratamento nas zonas onde previamente se botase a rega semiprofunda”, explica el Consistorio.

Así las cosas, los viales objetos de intervención son los caminos de Vilazanche y Casanova (Santa Cruz), el de Finlle (Abade), así como los de Requiá, Balocos y O Piñeiro (San Xoán). Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo miércoles 4 de marzo.