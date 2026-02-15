El gobierno de Moeche asegura que la Feira do Cabalo “non vai deixar de celebrarse”

Imagen del evento en la edición del año pasado Jorge Meis

La alcaldesa accidental de Moeche, Cristina García Rey, aseguró al término de la reunión mantenida el viernes con la Asociación 23 de Abril que la Feira do Cabalo es “unha cita centenaria e fundamental para a identidade del Concello” y, por lo tanto, “non vai deixar de celebrarse”.

El gobierno local y la entidad organizadora mantuvieron ayer el primer encuentro desde que la segunda hizo público su “preocupación” por la “falta de apoyo” de las instituciones y el avance de las mejoras para la celebración de la fiesta ecuestre, especialmente las relacionadas con las infraestructuras y con los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades de la asociación.

La celebración de las carreras del 23 de abril fue uno de los puntos centrales de la reunión. Así, después de que la directiva trasladase sus dudas con respecto a su organización en la ubicación de las últimas décadas, el Concello quiso conocer la decisión final de la entidad, que no desveló, por lo que la administración local esperará a la vuelta del Entroido para conocerla. En todo caso, el Concello reiteró que “non vai deixar de celebrarse”.

La regidora puso en valor el apoyo municipal a la Feira do Cabalo, que ha sido, dijo, “constante nos últimos anos, cunha subvención de 6.000 euros que este ano se incrementaría a 7.000”, así como con la cesión de los espacios para los puestos para “poder alugalos pola súa conta, o que supón unha cantidade importante”. Además, García Rey añadió una inversión municipal directa de “máis de 3.000 euros en traballos e equipamento necesario para a celebración do evento. Falamos dun esforzo económico e organizativo sostido no tempo, que demostra a nosa aposta clara polo mundo cabalar”.

Terrenos

En cuanto a la pista ecuestre, otro de los puntos de fricción, el ejecutivo informó de que la memoria técnica está redactada y que la prioridad ahora es la adquisición de los terrenos adecuados, “preferiblemente próximos á localización actual. Somos conscientes de que o proceso avanza máis lento do que desexariamos, pero o noso compromiso coa infraestrutura é firme e seguimos traballando para facela realidade”.

En la reunión también se habló del ofrecimiento del Concello, a finales del verano pasado, de la cesión del uso de un terreno municipal para el desarrollo de las actividades de la asociación 23 de Abril. En ese sentido, recientemente la entidad presentó el acuerdo de aceptación de la asamblea general de socios, lo que ha permitido iniciar el expediente administrativo y los trabajos previos de acondicionamiento, aseguró el gobierno.

Nave del mercado

Además, la asociación y el Concello coinciden, en lo que respecta al uso de una parte de la nave del mercado de ganado, que los caballos que tienen todo en regla están accediendo a la instalación y que el principal obstáculo “vén da necesidade de desaparellar”. En esa línea, el gobierno trasladó en varias ocasiones la consulta a la Xunta y la preocupación actual es que “calquera cambio de uso podería comprometer a autorización do mercado gandeiro”. “Solicitaremos da Xunta”, subrayó la alcaldesa accidental, “que nos asegure que a eventual modificación do uso non vai poñer en risco a actual autorización do mercado de gando”. Con todo, como alternativa, el verano pasado se habilitó una zona de amarraderos en la carballeira y se está trabajando “nun espazo cuberto que cumpra as necesidades demandadas”.

García Rey reitera que el mundo del caballo “é parte esencial da identidade de Moeche e defenderémolo desde o compromiso institucional, o diálogo e a transparencia. Seguiremos colaborando para avanzar en proxectos que garantan o futuro desta tradición”.