La Feira do Queixo regresa a Moeche en marzo con novedades y presencia internacional

El municipio de Moeche ha fijado ya en el calendario una de sus citas más emblemáticas, la Feira do Queixo, que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo. Esta octava edición transformará el recinto ferial en el epicentro de la cultura láctea, combinando la tradición de las queserías locales con una ambiciosa propuesta de actividades paralelas que buscan dinamizar el entorno rural y promover el desarrollo sostenible.

Una de las principales novedades de este año será la incorporación del Mercado de Artesanía Agroalimentaria de la Diputación de A Coruña. Esta colaboración institucional se fraguó tras una reciente reunión entre la alcaldesa, Beatriz Bascoy, y la concejala de Desenvolvemento Local, Cristina García, con el vicepresidente provincial, Xosé Regueira. Gracias al acuerdo, la cita contará con una gran carpa adicional donde se ubicarán puestos de alimentación artesanal, se realizarán sesiones de showcooking y se integrarán actuaciones musicales de artistas pertenecientes a la Rede Cultural 2026, todo ello bajo el marco de la campaña promocional “A paisaxe que sabe”.

Como es habitual, el centro neurálgico del evento será la nave del mercado, que albergará una extensa muestra de quesos artesanos. La oferta incluirá tanto productos locales como piezas amparadas por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Galicia y de diversos puntos del Estado español, como los reconocidos Idiazabal o Gamoneu. Además, se mantendrá la tradición internacional de la feria con la participación de productores de Francia, Italia y Suiza.

Amplio programa

La programación se completará con una agenda diversa que abarca desde talleres y catas dirigidas hasta exposiciones y venta directa. Además, la identidad visual de esta octava edición también se renueva con un cartel diseñado por Juanlu Nacha, que busca reflejar la modernización de un evento que, pese a su joven trayectoria, ya es un referente en la comarca.

Aquellos profesionales que estén interesados en participar ya pueden presentar su solicitud. El plazo para inscribirse, por medio de la Sede Electrónica del Concello, permanecerá abierto hasta el próximo 8 de febrero. La organización ha establecido que las queserías habituales y los productores locales tendrán prioridad en la reserva de puestos. En cuanto a las tasas de participación, estas se han fijado en 30 euros para las ubicaciones en el interior de la nave y en 20 para el resto de los espacios. Una vez cerradas las inscripciones para los productores, el Concello valorará la inclusión de otros artesanos si quedase superficie disponible.