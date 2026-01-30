Moeche retoma su taller de musicoterapia tras el éxito de la primera edición

Una sesión de musicoterapia en el municipio de Valdoviño AEIG

Tras la excelente acogida que tuvo la primera edición, el Ayuntamiento de Moeche ha confirmado el regreso de los talleres de musicoterapia.

La iniciativa, enmarcada en el programa municipal Coidate+, está pensada para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos mayores de 60 años a través de la música y la convivencia. Así, la actividad, que no tendrá coste alguno, se llevará a cabo los miércoles por la tarde en las instalaciones del Francisco Piñeiro de Abade.

Desde el ejecutivo modestino informan de que las sesiones –que se desarrollarán de 16.30 a 18.00 horas– estarán dirigidas, nuevamente, por profesionales de la firma Gestión Plus.

En concreto, la programación para este 2026 se ha estructurado en dos bloques semestrales. El primero de ellos comenzará el 11 de febrero y se prolongará hasta el 17 de junio, mientras que el segundo se celebrará entre el 7 de octubre y el 16 de diciembre.

La Concejalía de Benestar Social ya tiene abierto el plazo de solicitud para quienes estén interesados en tomar parte. Estos pueden inscribirse en los Servizos Sociais de manera presencial o llamando al número de teléfono 981 404 006. La actividad cuenta con la financiación de la Diputación de A Coruña para actividades de envejecimiento activo.