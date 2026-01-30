Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

Moeche retoma su taller de musicoterapia tras el éxito de la primera edición

Comenzará el próximo mes y se celebrará cada miércoles en Abade

Redacción
30/01/2026 19:28
Una sesión de musicoterapia en el municipio de Valdoviño
Una sesión de musicoterapia en el municipio de Valdoviño
AEIG
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Tras la excelente acogida que tuvo la primera edición, el Ayuntamiento de Moeche ha confirmado el regreso de los talleres de musicoterapia.

La iniciativa, enmarcada en el programa municipal Coidate+, está pensada para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos mayores de 60 años a través de la música y la convivencia. Así, la actividad, que no tendrá coste alguno, se llevará a cabo los miércoles por la tarde en las instalaciones del Francisco Piñeiro de Abade.

Desde el ejecutivo modestino informan de que las sesiones –que se desarrollarán de 16.30 a 18.00 horas– estarán dirigidas, nuevamente, por profesionales de la firma Gestión Plus.

Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño

Más información

En concreto, la programación para este 2026 se ha estructurado en dos bloques semestrales. El primero de ellos comenzará el 11 de febrero y se prolongará hasta el 17 de junio, mientras que el segundo se celebrará entre el 7 de octubre y el 16 de diciembre.

La Concejalía de Benestar Social ya tiene abierto el plazo de solicitud para quienes estén interesados en tomar parte. Estos pueden inscribirse en los Servizos Sociais de manera presencial o llamando al número de teléfono 981 404 006. La actividad cuenta con la financiación de la Diputación de A Coruña para actividades de envejecimiento activo.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Santa Mariña Feira de Nadal

Mercadillo de San Valentín en el local social de O Lago en Doniños
Redacción
El ideal gallego

Espazo Branco organiza una nueva sesión de “mindfulness” con vermú en su sede de Ferrol
Redacción
Selfie bajo la lluvia de Leire Urzaiz y Tania Llasera

Tortilla en O Puntal y licor café en O Mesón: el paso de Tania Llasera por Cedeira y Valdoviño
Marta Corral
La jornada de este viernes se celebró en el Edificio Social de Ferrol

Las futuras profesionales de la atención a la dependencia se acercan a los servicios reales del Concello de Ferrol
Redacción