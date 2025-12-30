Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

Un total de 30 nuevas familias de Moeche se suman al programa de compostaje doméstico

La empresa ha suministrado ya 75 composteiros y se ofrece a dar charlas informativas

Redacción
30/12/2025 20:23
Imagen de archivo de recipientes para el compostaje doméstico
AEIG
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Sogama ha suministrado al Concello de Moeche un total de 30 composteiros –con capacidad para 400 litros y fabricados con materiales reciclados– para que se sumen nuevas familias al programa de compostaje doméstico.

Estos recipientes se añaden a los ya proporcionados, alcanzando la cifra total de 75. El objetivo de esta fase es que más viviendas de la localidad puedan autogestionar su materia orgánica, “dados os importantes beneficios ambientais, económicos e sociais desta práctica”, explican desde la compañía pública.

Sogama ofreció al Consistorio, además, la posibilidad de impartitr una sesión formativa presencial para explicar a los participantes cómo obtener compost de calidad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de una intervención de Protección Civil de Cedeira el pasado octubre

La supuesta inocentada que advirtió de un incendio falso en Cedeira parece no haber sido intencionada
Redacción
Uno de los parques infantiles de Cedeira

Cedeira reforma los parques infantiles de la zona de San Isidro con nuevos elementos
Redacción
Bancada de la oposición durante el pleno extraordinario de noviembre

La oposición suspende al Concello en temas como el cuidado de la ciudad, las inversiones o las políticas sociales
J Guzmán
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela

José Manuel Rey | “La receta que aplico es que hay que pensar en Ferrol en grande”
J Guzmán