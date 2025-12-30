Un total de 30 nuevas familias de Moeche se suman al programa de compostaje doméstico

Imagen de archivo de recipientes para el compostaje doméstico AEIG

Sogama ha suministrado al Concello de Moeche un total de 30 composteiros –con capacidad para 400 litros y fabricados con materiales reciclados– para que se sumen nuevas familias al programa de compostaje doméstico.

Estos recipientes se añaden a los ya proporcionados, alcanzando la cifra total de 75. El objetivo de esta fase es que más viviendas de la localidad puedan autogestionar su materia orgánica, “dados os importantes beneficios ambientais, económicos e sociais desta práctica”, explican desde la compañía pública.

Sogama ofreció al Consistorio, además, la posibilidad de impartitr una sesión formativa presencial para explicar a los participantes cómo obtener compost de calidad.