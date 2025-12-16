Respaldo ambiental para gestionar residuos de construcción en Moeche

Moeche mina Setepontes Daniel Alexandre

La Xunta de Galicia ha validado ambientalmente la propuesta para implantar un sistema de valorización, clasificación y almacenamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) en el municipio de Moeche. Concretamente, esta nueva actividad industrial se desarrollará en el interior de las instalaciones de la explotación minera Setepontes nº 36, aprovechando su infraestructura actual para diversificar su actividad.

Según se recoge en el informe publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la iniciativa no representa una amenaza significativa para el entorno natural. Esta conclusión favorable es el resultado, explica el departamento autonómico, de un procedimiento de evaluación simplificada que incluyó un periodo de participación pública y consultas a nueve organismos diferentes. Tras analizar el expediente, las autoridades han determinado que la viabilidad del proyecto está garantizada siempre que se cumplan estrictamente los requisitos fijados en la resolución. Así las cosas, entre las exigencias establecidas por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, destacan las medidas orientadas a la protección de la atmósfera y la gestión rigurosa de los recursos hídricos.

No obstante, la administración autonómica aclara que este aval ambiental es un paso previo indispensable pero no único, ya que los promotores deberán obtener todavía las licencias y permisos sectoriales pertinentes para iniciar la actividad. Además, dado que el proyecto se ubica dentro de una cantera activa, la autorización para procesar residuos estará vinculada legalmente a la vigencia de la concesión minera principal, aclara la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en un comunicado.

Desde el punto de vista técnico, la adaptación del recinto requerirá de varias intervenciones de ingeniería civil. En este sentido, el plan supone la construcción de una solera de hormigón en la zona de recepción de materiales, la instalación de un pozo desarenador y la creación de un canal perimetral con bordillos para recoger y dirigir las aguas pluviales hacia sistemas de depuración. El objetivo es aprovechar la maquinaria existente para producir áridos reciclados, los cuales se destinarán, posteriormente, a obras de construcción o al relleno de los huecos excavados en la propia mina.