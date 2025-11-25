Moeche recibe casi 111.500 euros del POS+ Adicional de la Diputación

Casa consistorial modestina AEIG

El Ayuntamiento de Moche informó en las últimas jornadas de que recibirá una nueva asignación del POS+ de la Diputación de A Coruña, una cantidad que se destinará tanto a sufragar gasto corriente como a renovar el parque infantil.

Dicha cuantía asciende a 111.483,75 euros, de los que 65.000 irán a parar a gasóleo, mantenimiento de vehículos o al suministro eléctrico de los edificios e instalaciones municipales.

Mientras, desde el Consistorio que dirige Beatriz Bascoy explican que los 46.489,75 euros restantes se emplearán en el proyecto de renovación de las instalaciones infantiles, una iniciativa “asinada pola rapazada máis pequena do Consello Local da Infancia e Adolescencia (CLIA)”.