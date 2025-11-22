Atenea García presenta en el castillo de Moeche “Vicio houbo sempre”, un relato sobre el placer

Atenea García lleva al castillo de Moeche "Vicio houbo sempre" Cedida

Este domingo 23, a las 18.30 horas en el castillo de Moeche, la actriz, creadora escénica y narradora oral Atenea García presentará su obra “Vicio houbo sempre”, para público adulto.

A partir de las historias de mujeres con los 80 años cumplidos, da forma a esta propuesta que habla del deseo, del placer y de la sexualidad, pero también de otros temas asociados al amor como la ausencia en la emigración o la diversión en los bailes. Todo esto, hilado con canciones a ritmo de pandereta.