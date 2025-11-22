Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narración oral y música

Atenea García presenta en el castillo de Moeche “Vicio houbo sempre”, un relato sobre el placer

La propuesta se formó a partir de la recopilación de historias de vida de mujeres con los 80 años cumplidos

Redacción
22/11/2025 14:07
Atenea García lleva al castillo de Moeche "Vicio houbo sempre"
Atenea García lleva al castillo de Moeche "Vicio houbo sempre"
Cedida

Este domingo 23, a las 18.30 horas en el castillo de Moeche, la actriz, creadora escénica y narradora oral Atenea García presentará su obra “Vicio houbo sempre”, para público adulto.

A partir de las historias de mujeres con los 80 años cumplidos, da forma a esta propuesta que habla del deseo, del placer y de la sexualidad, pero también de otros temas asociados al amor como la ausencia en la emigración o la diversión en los bailes. Todo esto, hilado con canciones a ritmo de pandereta.

Te puede interesar

Edificio de los Juzgados de Ferrol en imagen de archivo

Las familias de dos víctimas del franquismo llevan la sentencia al Juzgado de Ferrol
Redacción
Varela, a la derecha, era una persona muy apreciada en la villa

Luto en Pontedeume por el fallecimiento del joven Antón Varela
Redacción
La rondalla Estrelecer del CMI Unidade de Fene

La rondalla Estrelecer ambienta en Fene la entrega del Premio Nacional Xosemaría Pérez Parallé
Redacción
Un fotograma del documental "Ganarlo todo", realizado por Laura Pico sobre la futbolista Ale de Paz

El documental sobre Ale de Paz, con la nedense de camino al Mundial, se proyecta en Cabanas
Redacción