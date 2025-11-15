A Fusquenlla comparte su experiencia en el encuentro anual de municipios agroecológicos

El, encuentro de agroecología contó con la participación de A Fusquenlla Cedida

El centro de transformación agroalimentaria A Fusquenlla, del que forman parte los concellos de Moeche, San Sadurniño, Cerdido, Valdoviño, Narón, As Pontes y Cedeira, junto a la Diputación de A Coruña, participó estos días en el Encuentro Anual de Red de Municipios por la Agroecología, que se celebra en la localidad vizcaína de Orduña y que ayer llegó a su fin.

Uno de los productores y miembros del grupo de trabajo, Xosé María García, intervino en un panel de expertos para presentar la trayectoria de este proyecto pionero, con “A Funsquenlla: acoller o excedente de horta nos obradoiros compartidos”, en el que contó el origen de la iniciativa, el espíritu colaborativo y la evolución del centro hasta convertirse ya en un referente.

Así, recordó que se trata de un espacio coworking destinado a que pequeños productores puedan transformar sus excedentes agrícolas en productos de mayor valor añadido, como conservas, mermeladas, zumos o miel, cumpliendo con las máximas garantías en seguridad, sanidad, etiquetaje o trazabilidad.

El objetivo es consolidarse como referente del norte de la provincia para envasados de fruta, huerta y miel, e impulsar la dinamización económica con la transformación de productos de proximidad de alta calidad.