Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

A Fusquenlla comparte su experiencia en el encuentro anual de municipios agroecológicos

Quiere consolidarse como referente del norte de la provincia para envasados de fruta, huerta y miel

Redacción
15/11/2025 19:42
El, encuentro de agroecología contó con la participación de A Fusquenlla
El, encuentro de agroecología contó con la participación de A Fusquenlla
Cedida

El centro de transformación agroalimentaria A Fusquenlla, del que forman parte los concellos de Moeche, San Sadurniño, Cerdido, Valdoviño, Narón, As Pontes y Cedeira, junto a la Diputación de A Coruña, participó estos días en el Encuentro Anual de Red de Municipios por la Agroecología, que se celebra en la localidad vizcaína de Orduña y que ayer llegó a su fin. 

Uno de los productores y miembros del grupo de trabajo, Xosé María García, intervino en un panel de expertos para presentar la trayectoria de este proyecto pionero, con “A Funsquenlla: acoller o excedente de horta nos obradoiros compartidos”, en el que contó el origen de la iniciativa, el espíritu colaborativo y la evolución del centro hasta convertirse ya en un referente.

A Fusquenlla, protagonista en el Coworking Fest de la Diputación

Más información

Así, recordó que se trata de un espacio coworking destinado a que pequeños productores puedan transformar sus excedentes agrícolas en productos de mayor valor añadido, como conservas, mermeladas, zumos o miel, cumpliendo con las máximas garantías en seguridad, sanidad, etiquetaje o trazabilidad.

El objetivo es consolidarse como referente del norte de la provincia para envasados de fruta, huerta y miel, e impulsar la dinamización económica con la transformación de productos de proximidad de alta calidad.

Te puede interesar

Protesta donos Fragas do Eume en Cabanas

La Asociación Fragas do Eume se concentrará el día 19 ante el Parlamento gallego
Redacción
Las ferrolanas, durante el duelo de Copa ante el Castro

Triste broma para el Valdetires Ferrol en Segovia
Miriam Tembrás
El ideal gallego

Fin a los problemas de abastecimiento de agua en Ares
Redacción
Un policía nacional en imagen de archivo

Cae una red de estafadores que timó a un ferrolano con la técnica del 'SIM Swapping'
Redacción