Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Moeche

Moeche organiza el día 22 una charla informativa sobre la dermatosis nodular contagiosa

Será impartida por la técnica de Inspección Veterinaria de la Xunta María Xosé Hermida, vecina también del municipio

Redacción
12/11/2025 17:44
Feira do Gando Vacún de Moeche @Emilio Cortizas (10)

El Concello de Moeche organiza el próximo sábado 22 de noviembre una charla informativa sobre la dermatosis nodular contagiosa. La medida se dirige a los ganaderos y ganaderas del municipio y tendrá lugar en el centro cultural Francisco Piñeiro.

Desde el ejecutivo modestino explican que la iniciativa parte de la “preocupación xerada ante a posibilidade desta nova enfermidade no gando”, después de que la Consellería do Medio Rural prohibiese –por un plazo inicial de 21 días– la celebración de todas las ferias, concursos, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de animales para evitar su propagación.

Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche

La feria de Moeche se queda sin ganado debido a la alerta por la dermatosis nodular

Más información

La charla será impartida por María Xosé Hermida Bouza, técnica de Inspección Veterinaria de la Xunta y vecina de Moeche. La asistencia es gratuita y abierta a cualquier vecino o vecina interesado.

Te puede interesar

Entresijos de la cocina de A Grella dos Avós

El "Grand Prix" de la hostelería comienza ya: las cenas y encargos para Navidad se hacen cada año más pronto
Eva Mazás Arnoso
El ideal gallego

El Área Sanitaria de Ferrol invierte medio millón de euros en nuevos sistemas de monitorización
Redacción
Langreo Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol y una Copa para iniciar diciembre
Miriam Tembrás
Empleados de la plataforma logística de Río do Pozo, en mayo de 2023

Los trabajadores de Lidl en Narón recurrirán la sentencia por la huelga de 2023
Redacción