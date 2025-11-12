Moeche organiza el día 22 una charla informativa sobre la dermatosis nodular contagiosa

El Concello de Moeche organiza el próximo sábado 22 de noviembre una charla informativa sobre la dermatosis nodular contagiosa. La medida se dirige a los ganaderos y ganaderas del municipio y tendrá lugar en el centro cultural Francisco Piñeiro.

Desde el ejecutivo modestino explican que la iniciativa parte de la “preocupación xerada ante a posibilidade desta nova enfermidade no gando”, después de que la Consellería do Medio Rural prohibiese –por un plazo inicial de 21 días– la celebración de todas las ferias, concursos, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de animales para evitar su propagación.

La charla será impartida por María Xosé Hermida Bouza, técnica de Inspección Veterinaria de la Xunta y vecina de Moeche. La asistencia es gratuita y abierta a cualquier vecino o vecina interesado.