La fotografía de la modestina Noelia Castro gana el Concurso del Colegio de Podología de Galicia

Relax es el título de la obra de la profesional de la Podología Cedida

La podóloga de Moeche Noelia Castro se ha hecho con el premio del II Concurso de Fotografía y Artes Plásticas del Colegio de Podoloxía de Galicia, que tenía como temática central en sus categorías tanto de instantáneas como de dibujo y pintura los pies.

Noelia Castro tiene una clínica de podología en Moeche y es enfermera en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

La fotografía con la que se alzó con el galardón lleva por título “Relax” y fue realizada cerca de la ermita de la Virxe do Porto, en un peñón en el mar en la parroquia de Meirás, concello de Valdoviño, un lugar al que solo se puede acceder con marea baja y desde donde se contempla el faro de Punta Frouxeira.

Como explica la propia autora de la imagen, “es un lugar emblemático, espectacular, que ofrece tranquilidad y unas impresionantes vistas a la costa gallega, Cuenta la leyenda que fueron los marineros de la zona quienes levantaron el templo, porque cada vez que salían a faenar se encontraban allí a la virgen. Hoy en día, este refugio se ha convertido en punto de peregrinación para todos aquellos que buscan protección frente a los peligros del mar o, como en mi caso, quien busca fotografiar naturaleza y tranquilidad”.

Noelia Castro Cedida

La imagen que presentó a concurso surgió mientras la autora estaba fotografiando el paisaje, recordó entonces el certamen del Colexio profesional y, explica, “visualicé perfectamente una buena foto con los pies transmitiendo paz y tranquilidad”.

El jurado encargado de seleccionar la imagen ganadora estuvo compuesto por miembros de la Junta de Gobierno del Copoga –Colexio Oficial de Podólogos de Galicia– que siguieron para su elección criterios de creatividad, calidad, originalidad y significado, tanto en fotografía como en pintura.

Precisamente en este último apartado, la premiada fue Yolanda Martínez Santiago, una madrileña afincada en Sanxenxo, artista multidisciplinar que presentó un dibujo creado a partir de una fotografía antigua de sus pies, descalzos y con las uñas pintadas de rojo sobre un campo de margaritas.

El proyecto premiado en esta disciplina lleva por título “Hilo y ballenas”.