Diario de Ferrol

Energía

Sale a contratación la instalación fotovoltaica de la iniciativa piloto de Moeche

Es un paso fundamental para avanzar en la puesta en marcha de la comunidad energética constituida por vecinos y Concello

Redacción
01/11/2025 15:34
Presentación de la comunidad energética en el castillo
Presentación de la comunidad energética en el castillo
Cedida

La presidencia de la Federación Galega de Municipios e Provincias –Fegamp– ha sacado a licitación la instalación y suministro de un sistema fotovoltaico de la comunidad energética del Concello de Moeche, que será municipio piloto en esta iniciativa.

El contrato sale a oferta por un importe de 50.000 euros y las empresas interesadas en concurrir podrán presentar sus ofertas hasta el próximo jueves 6 de noviembre a las 00.00 horas.

Moeche presenta a sus vecinos el programa piloto de la Comunidade Enerxética Local

Como explican desde el concello modestino este es un paso fundamental para avanzar en la puesta en marcha de la comunidad energética constituida por los vecinos y por la institución municipal y supone recibir con carácter gratuito la primera fase del proceso de puesta en marcha real de la comunidad energética, tras varios meses de trabajo de difusión, información y redacción de los estudios pertinentes por parte del Concello y un pequeño grupo de personas que ha ido creciendo y constituyéndose en la Comunidade de Enerxía Renovábeis de Moeche.

Moeche, seleccionado para desarrollar una iniciativa piloto de comunidad energética local

Al haber sido elegido el municipio de Moeche como Concello piloto, la Fegampp licita la actuación, que tienen como objetivo el suministro e instalación de un sistema fotovoltaico hibridado con almacenamiento y dispositivos de medición y regulación energética, en el marco del proyecto europeo cofinanciado por fondos Feder dentro del programa de cooperación Interreg VI-A España-Portugal.

