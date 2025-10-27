Mi cuenta

Moeche

La feria de Moeche se queda sin ganado debido a la alerta por la dermatosis nodular

El Concello cumple con la orden de la Xunta que prohibe por 21 días las concentraciones de animales

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
27/10/2025 20:06
Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche
Imagen de archivo de la Feira do Gando Vacún de Moeche
Daniel Alexandre

La tradicional feria de Moeche, que se celebra en el recinto de San Ramón con carácter quincenal –los días 11 y 23 de cada mes– se quedará sin ganado en su próxima cita. Así lo confirmó el Concello, que anunciaba a través de sus redes sociales que “non se abrirá a nave do gando” para dar cumplimiento a la resolución publicada por la Consellería do Medio Rural en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La orden autonómica, de efecto inmediato, decreta la suspensión de “todas las ferias, concursos, certámenes, pujas, mercados y concentraciones de animales” –excepto perros y gatos, otros animales de compañía y aves ornamentales– en todo el territorio gallego. Esta suspensión tendrá una vigencia inicial de 21 días naturales, contados desde la jornada de ayer. La drástica medida busca frenar la entrada en Galicia de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica que, según la Xunta, es de “alta difusibilidad” e implica “importantes perjuicios” para el sector bovino.

Cabe señalar que la alerta se disparó tras la “detección de esta dolencia en las primeras fechas del mes de octubre en territorio español, en la provincia de Girona en Cataluña” , recoge la publicación en el DOG, que inciden en las “sucesivas notificaciones de nuevos focos” en dicha comunidad. Medio Rural considera que esta situación supone un “importante aumento del nivel de riesgo” de aparición de la enfermedad en Galicia, por lo que, además de la suspensión de mercados, decreta la prohibición de entrada de animales procedentes de explotaciones situadas en las zonas declaradas como restringidas.

Asimismo, todo el ganado bovino que entre en Galicia –excepto si va directo al matadero– deberá ser sometido a una “vigilancia veterinaria oficial” de 21 días, quedando las explotaciones “inmovilizadas cautelarmente” en ese período. Se establece también la “obligación de realizar acciones de desinsectación” en los vehículos de transporte de animales que entren en la Comunidad.

Estas medidas afectarán el próximo 8 de noviembre a la feira de Gontán, en Abadín, una de las más importantes del norte de Galicia y que cuenta habitualmente con presencia de ganaderos de Ferrolterra. Cabe señalar que esta cita se celebra el primer sábado de noviembre (siempre que no coincida en día 1, como en este ejercicio) y, junto a la de As San Lucas de Mondoñedo o la de Monterroso, acoge a miles de personas llegados de diferentes puntos del norte de A Coruña y Lugo (también, incluso, de la vecina Asturias).

