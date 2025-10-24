Moeche aprueba 26 subvenciones destinadas para el pago de la factura eléctrica

Imagen de archivo de un contador Cedida

La Xunta de Goberno Local del Ayuntamiento de Moeche aprobó recientemente la concesión de 26 ayudas destinadas a familias para el pago de los gastos energéticos –de 27 solicitudes presentadas–.

El Consistorio abonará ahora, en un pago único, un total de 150 euros, que se financian en el marco del POS+Social de la Diputación de A Coruña.

“O Concello simplificou ao máximo a tramitación e ofreceu a posibilidade de ter o apoio do persoal da Concellaría de Benestar Social para orientar ás familias na tramitación”, explican desde el ejecutivo local