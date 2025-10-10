Fondos provinciales para mejorar la piscina de Moeche

Un instante de la firma del convenio de colaboración Diputación

La Diputación y el Ayuntamiento de Moeche rubricaron en la jornada de este viernes un convenio de colaboración –lo hicieron por medio del presidente del organismo, Valentín González Formoso, y de la alcaldesa, Beatriz Bascoy– para cofinanciar las obras de acondicionamiento de la piscina de la localidad. Así, la institución aportará el 80% del coste total de la actuación, es decir, 90.542,80 euros de los 113.178, 50 a los que asciende.

El proyecto se basa en tres líneas principales: la impermeabilización del vaso, la sustitución del pavimento peatonal en el perímetro y la restauración de la caseta de aseos anexa, con el objetivo de que sea accesible.

En la primera de ellas, explica la Diputación, se aplicará un nuevo recubrimiento sobre las actuales teselas, algunas de las cuales comienzan a estar en mal estado o sueltas, “co risco que isto supón para os usuarios”. En el caso del pavimento peatonal, se demolerá para reponerlo por otro “de similares características”. Por último, en la caseta se restaurarán los cerramientos laterales y la cubierta, creado un nuevo aseo totalmente adaptado en el interior. Dispondrá de inodoro con barras abatibles, una ducha con grifo monomando y bajar fijas ancladas y un lavabo de 75 cm de altura y espejo en la pared. El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses, una vez se hayan adjudicado las mismas.