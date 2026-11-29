Ejemplar de Daphnis nerii M.C.

Daniela Otero, una vecina de Fene, encontró en 2024 una oruga en el jardín de su casa de Maniños. Decidió hacerle una foto y subirla a iNaturalist, una plataforma de ciencia ciudadana en la que cualquiera puede compartir instantáneas de animales y plantas con el objetivo de que otros usuarios ayuden a identificarlos. Lo hizo sin saber que se trataba de una especie que solamente había sido citada en una ocasión en la ciudad de Santiago de Compostela, concretamente en el 1875, en el siglo XIX.

Al otro lado de la pantalla estaba el investigador de la Universidade da Coruña (UDC) Martiño Cabana, que junto a Rafael Vázquez y Susana Fraga se dedica al estudio de anfibios, reptiles, libélulas y también polillas, un grupo al que, explica Cabana, prestan especial atención. “Atopamos unha observación dunha especie que é rarísima en Galicia. Había moitísimo tempo que non había ningunha, e en toda a península ibérica é unha especie moi rara”, apunta el experto, a preguntas de este Diario, sobre el hallazgo publicado este año en la revista internacional especializada Shilap.

Características

Para confirmar la observación de la vecina de Fene, el equipo se desplazó hasta el municipio. Vázquez y Fraga se acercaron a la vivienda de la mujer e inspeccionaron la zona del jardín en donde había visto la oruga, con la esperanza de encontrar otro ejemplar. Y así sucedió.

“Debaixo dunha zona tiña unhas cantas cunchas de vieira a modo de decoración e aí había unha eiruga desta especie”, explica Martiño Cabana, indicando que este segundo ejemplar demostró que la primera observación era correcta.

Cabana incide en que el aspecto de esta larva es característico, con la parte inferior de su cuerpo de color naranja y manchas en el dorso. “É unha especie moi difícil de ver pero moi fácil de identificar cando a ves”, resume el naturalista.

El biólogo de la UDC comenta que en este tipo de plataformas conviven usuarios que tienen muchos conocimientos con otros que simplemente disfrutan de la naturaleza y la fotografían para aprender y ayudar también a los demás en ese cometido. “Se ti non coñeces especies pero che gustaría coñecelas, vas subindo as fotografías e a maior parte delas vaichas identificar alguén”, apunta Cabana.

Largo viaje

Ante la pregunta de cómo llegó a Fene la Daphnis nerii, una especie de origen paleotropical, el investigador apunta a la mera “casualidade”. Explica que se trata de una especie migratoria con un área de distribución muy amplia y que a veces se desplaza hacia Europa, aunque de forma limitada y sin llegar, por norma general, tan al norte o al noroeste. A este respecto, los investigadores recogen en su artículo que “ha sido citada ocasionalmente en diversas provincias cántabro-atlánticas como A Coruña, Álava, Vizcaya y Navarra, así como en el interior ibérico como Extremadura”.

Larva de la especie identificada en Maniños M.C.

Lo habitual, incide Cabana, es que entre por el arco mediterráneo, con un clima más cálido y parecido al del norte de África, y con vientos que “arrastran” mejor a estos insectos. “Non pensemos en miles de citas de observación, senón nalgunhas decenas ao longo de toda a historia”, aclara sobre la presencia de esta mariposa nocturna en España. En cuanto a si será posible ver de nuevo –pronto– un ejemplar en Galicia, el biólogo de la UDC apunta que “é bastante probable que volvan pasar moitos anos. Ás veces veñen por oleadas. Houbo un ano no que no Mediterráneo houbo bastantes observacións. Coincidiron certas correntes de vento que viñan de África, coa intensidade adecuada”, especifica el investigador, remarcando, precisamente, la importancia de las plataformas de ciencia ciudadana al respecto.

En este sentido, reconoce que es imposible cubrir todo el territorio. “Este tipo de especies, que son grandes e moi escasas, son susceptibles de ser observadas por calquera persoa que non está buscando nada en concreto”.

Oruga de Daphnis nerii M.C.

De hecho, la identificación en Fene de la Daphnis nerii a través de una plataforma de ciencia ciudadana –apunta que las principales en España y Galicia son iNaturalist y Observation.org– no es un hecho aislado. “Lembro o caso dunha especie rarísima de serpe, da que só hai dez citas en toda a historia. Pois a segunda observación é dunha rapaza que a subiu sen ter nin idea do que era”, expone Cabana, que reconoce, sin embargo, que todavía hay algunos expertos que miran con recelo este tipo de herramientas. “Agora a maior fonte de información son estas plataformas. É certo que non todas as especies se poden identificar por unha foto, porque hai que examinar rasgos moi concretos. Pero se se aplican criterios de validación, son moi útiles para os científicos”, remarca el biólogo.