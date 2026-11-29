Carretera de Perlío Jorge Meis

El Concello de Fene asumirá en breve la titularidad de un tramo de la carretera provincial entre Perlío y Lavandeira (la DP-1503), una transferencia que se aprobará este lunes en el Consello de Goberno de la Xunta de Galicia.

Se trata del tramo inicial de la citada vía, un total de 620 metros de longitud, hasta el cruce con la carretera N-651, en la confluencia de la calle de A Fraga.

La Axencia Galega de Infraestruturas avala la transferencia una vez validados los informes técnicos, de acuerdo con la Lei 8/2013, de estradas de Galicia, que establece la aprobación por decreto de la Xunta, a propuesta de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, tras el acuerdo previo entre ambas administraciones, la local y la autonómica.

Con este traspaso, el Concello será competente para actuar en este tramo y, por lo tanto, asume la responsabilidad de conservarlo y mantenerlo, no solo los 620 metros de longitud, sino también los 6.309 metros cuadrados de calzada.