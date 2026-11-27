El coche quedó apoyado sobre un depósito de combustible GES de Mugardos

Una conductora tuvo que ser excarcelada este viernes de su vehículo tras impactar con una vivienda situada en las inmediaciones del kilómetro 27 de la N-651, en el municipio de Fene, informan desde la Central de Emergencias del 112 Galicia.

En concreto, trasladan que el accidente se produjo en el lugar de Rego da Moa cuando, por motivos que se investigan, la mujer perdió el control de su vehículo pasadas las 8.00 horas.

Fue un particular quien alertó de lo ocurrido, señalando que la ocupante parecía atrapada en el interior del coche y que el vehículo se había quedado, tras el impacto, sobre un depósito de combustible.

La tarea de los medios de emergencia fue ardua para estabilizar el vehículo GES de Mugardos

El 112 solicitó la intervención del GES de Mugardos y de los Bombeiros de Betanzos, que tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a la mujer. Asimismo, hasta el punto acudió una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil.

Explican desde el GES de Mugardos que la conductora estaba consciente y que, tras solicitar más medios en el punto, pudieron, junto los efectivos de Betanzos, estabilizar el vehículo para evacuarla. Fue atendida en el punto, pero trasladada posteriormente al centro hospitalaria con heridas, en principio, leves.